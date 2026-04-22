正義女神｜蔣祖曼被陳若思狠騙預告大改變　佘詩曼金句勉勵法律界

由無綫與優酷聯合出品，鍾澍佳、關旭總監製，方浤酌／關文深／權香蘭監製，方家逸、潘漫紅、楊雪兒總編劇的律政劇《正義女神》，逢周一至周五晚翡翠台八點半播映。



蔣祖曼心軟累周嘉洛

昨晚與陳若思同為焦點人物的，還有飾演善良心軟感化官鄭姑娘的蔣祖曼Joman。為人簡單又熱血的鄭姑娘、原本已因一再誤信少年犯大感迷失兼想過辭職，結果是因阿Cat（陳若思飾）才令她重拾自信、繼續堅持用心幫人的信念；豈料最終騙取鄭姑娘最多的也是Cat，而且還是因鄭姑娘心軟求情才令Cat犯下更大的錯，加上事件連累了親弟邵文（周嘉洛飾）的前途，鄭姑娘的信心跌至更谷底…

鄭姑娘一直相信阿Cat。（公關提供）

鄭姑娘畀阿Cat嘅控制狂媽咪掌摑同指責。（公關提供）

當發生咗慘劇之後，鄭姑娘好自責。（公關提供）

佳導預告蔣祖曼角色將有重大改變

根據劇集總監製鍾澍佳透露，鄭姑娘與馬貫東飾演的熱血當值律師，在《正義女神》中都有著特別的意義：「除咗探討少年犯，其實我哋仲想講喺法律嘅制度入面，其實仍然有好多熱心嘅相關人士幫緊啲少年犯，而佢哋係真係好偉大嘅。所以我都好想透過《正義女神》、將佢哋嘅努力呈現畀觀眾之餘、亦同時向佢哋致敬」、「梁雅文（Cat）呢個角色對邵玲嚟講係最後一根稻草，其實做感化官最難嘅地方，係犯人嘅重犯律實在太高、有可能係九成以上，所以咁對於佢哋心態好大打擊」、「劇入面因為梁雅文直接將邵玲做感化官嘅信念打破咗，所以呢個Case之後，邵玲會有一個好大嘅改變」。

佳導預告蔣祖曼角色將有重大改變。（公關提供）

劇組借佘詩曼口勉勵法律界有心人

其實佳導所言非虛，雖然鄭姑娘的心軟表面看似壞了大事，但劇組卻巧妙地透過邵玲母親（黎燕珊飾）及言官的一席話，安撫為正義默默耕耘多年的人。黎燕珊：「你唔好將所有事都攬晒上身至得架，都唔係你嘅錯，你知唔知呀？」言官：「少年犯問題本來就好複雜…無論結果係點，至少我哋知道係幫緊佢哋就夠喇。」佳導續指梁雅文個案想探討的，就是重新審視傳統「直昇機教育」：「用一種近乎控制嘅方式去教細路，其實對小朋友未必係最好嘅。」

鍾澍佳總監製望透過蔣祖曼角色向熱血感化官及同業人士致敬。（公關提供）