正義女神｜陳煒憑母性直覺完勝倪嘉雯　許紹雄女兒分享慈父日常

《正義女神》陪你睇直播再次掀起熱潮！陳煒、劉倬昕、倪嘉雯三位嘉賓與觀眾互動近兩小時，聊天室錄得超過2,000則留言，「高成彬」劉倬昕被迫當場吃下由「阿媽」陳煒與「補習老師」倪嘉雯聯手炮製的DOUBLE份量花生醬三文治，場面既搞笑又溫馨，成為全晚高潮！



《正義女神》陪你睇直播再次掀起熱潮。（公關提供）

劉倬昕慘食DOUBLE花生醬三文治

在頭半小時的「少年犯心靈考驗」環節中，陳煒憑着劇中母親的直覺，多次準確猜中劉倬昕的反應，力壓倪嘉雯勝出，獲網民狂讚：「煒哥真係生仔知仔心肝！」陪睇期間，嘉賓更大爆幕後花絮，指導演「佳導」每次看到許紹雄與丘梓謙的父子對手戲都會喊到收唔到聲，引來Chatroom洗版留言：「佳導真性情！」、「證明場戲真係好催淚」。

劉倬昕慘食DOUBLE花生醬三文治。（公關提供）

丘梓謙陳若思接棒4月23日「正義女神陪你睇」

myTV SUPER將於4月23日晚上8時，在myTV SUPER 33台 《正義女神》陪你睇直播。本周邀請劇中兩位「少年犯」——飾演梁雅文（Cat） 的陳若思、飾演洪知行的丘梓謙，以及特別嘉賓許紹雄女兒許惠菁一同現身，與觀眾互動、暢談劇集點滴，並同步追劇。

晚上8時開始，頭半小時，陳若思會分享飾演虐貓弒母Cat的心路歷程；而許紹雄女兒許惠菁以及劇中演許紹雄兒子的丘梓謙，會分享戲裡戲外的溫情暖心日常，更會和大家玩「親情正義2選1」遊戲。晚上8時半，嘉賓們會陪大家睇直播之餘，即時回答Chatroom觀眾提問，邊睇邊傾。

丘梓謙陳若思接棒4月23日「正義女神陪你睇」 。（公關提供）

第19集劇情：言惠知向邱光正隱瞞病情

言惠知(佘詩曼飾)向邱光正(譚耀文飾)隱瞞病情，堅持完成審理「焦屍案」才接受手術。高淑樺(陳煒飾)代表張景翔（馮皓揚飾），自信他可無罪獲釋。惟審訊期間，另一被告關勝輝轉為污點證人，供出張景翔（馮皓揚飾）是團夥的首領……真相逐步揭出，言惠知(佘詩曼飾) 卻因病不支昏倒在庭上，案件轉由鄭邵文(周嘉洛飾)接手審理。高淑樺(陳煒飾)突然提出張景翔（馮皓揚飾）的不在場證明，揭示他雖然就案發當日的行蹤說謊，但背後另有苦衷。最終，鄭邵文(周嘉洛飾)以專業態度處理眼前證據，持平地審理案件……沒人想到，張景翔（馮皓揚飾）有恃無恐，竟與網友一同策劃更瘋狂的遊戲。