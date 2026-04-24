網傳陳奕迅攜愛女康堤加盟內地音綜　父女檔上陣登《國粵無雙》

網傳陳奕迅會攜女兒一起加盟浙江衛視的新音綜《國粵無雙》，據了解該節目有王牌班底、央視（CCTV）護航，簡直是星二代最有含金量的出道後首秀。父女一同上陣亦令不少網民期待。



21歲陳康堤承父業出道。（IG@_constancec_）

網傳陳奕迅與女兒首度綜藝合體

網傳陳奕迅（Eason） 將帶領愛女陳康堤（Constance） 正式進軍綜藝界。據網民爆料，這對父女有可能加盟浙江衛視傾力製作的新型音綜《國粵無雙》。該節目不僅擁有業界公認的王牌製作班底，更有央視（CCTV）鼎力護航，資源規格之高。

新型音綜《國粵無雙》（微博圖片）

21歲陳康堤憑單曲《doll》展現大將之風

轉眼間，陳奕迅的獨生女陳康堤已經21歲，從昔日鏡頭下的嬌小女孩蜕變為極具個性的新人歌手。早前她已悄悄推出個人單曲《doll》，憑藉獨特的聲線與穩健的台風贏得不少好評。網民盛讚她完全繼承了父母的優良基因，舞台上的颯爽英姿與成熟表現，絲毫沒有新人的生澀感。

陳康堤新歌Cover。（IG@_constancec_）

陳奕迅好中意女兒新歌。（YouTube@TheDoShow）

粉絲笑憶「謝霆鋒攜女大鬧演唱會」

提起陳康堤，資深樂迷最難忘的莫過於2006年的那個經典瞬間。當時年僅一歲多的陳康堤，被好友謝霆鋒緊緊抱在懷中，驚喜現身陳奕迅的紅磡演唱會現場。當時那張極具喜感的照片流傳至今，仍被粉絲戲稱為「苦情媽媽」謝霆鋒 帶著女兒去大鬧演唱會現場，場面温馨又搞笑。