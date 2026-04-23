施明出殯｜李泳漢回應拒弟婦入靈堂：唔係強硬，係好正常做法

資深藝人施明早前因病離世，今日（23日）於大圍寶福紀念館舉行出殯大殮儀式。靈堂內外氣氛肅穆，其生前好友及家屬齊聚，送別這位影壇前輩最後一程。隨著大殮儀式完成，靈柩隨即移往富山火葬場進行火化，場面哀傷。

然而，這場喪禮除了哀思，更因家族矛盾再度成為焦點，繼昨日李泳豪妻子 Agnes 被拒靈堂門外後，今日出殯現場，靈堂內外均完全不見其蹤影。

施明早前因病離世，今日於大圍寶福紀念館舉行出殯大殮儀式。(葉志明攝)

父子三人現身 哀傷神情難掩

早上的大殮儀式完成後，約於十時許，施明的長子李泳漢手捧亡母遺照緩緩步出靈堂。他雙眼通紅、神情凝重，難掩喪母之痛。緊隨其後的是次子李泳豪，他低頭不語，顯得十分傷感；而前夫李家鼎（鼎爺）亦現身送別前妻，他雖戴上口罩，但仍可見神情哀戚，一直緊隨兒子身後，默默陪伴亡妻走完人生最後一段路。

李家鼎與李泳豪以及黃夏蕙。(葉志明攝)

李家鼎與李泳豪。(葉志明攝)

家族風波雲淡風輕 此情只待成追憶

靈柩送抵富山火葬場火化後，李泳漢對於外界認為他不近人情，不讓弟弟李泳豪妻子 Agnes送殯，李泳漢接受傳媒訪問時，語帶哽咽地表示：「不嬲一開始都係我阿媽嘅意思嚟，堅守住佢嘅尊嚴，不嬲都係咁。(會否覺得太強硬，搵咁多保安在場拒入靈堂？）呢個唔係強硬，呢個係好正常做法，人哋話要闖入嚟。（將佢哋個花牌放咗埋一邊？）呢啲我唔答。」

李泳豪送別亡母後泣不成聲。被問到太太今日未見蹤影？李泳豪表示；「唔講，（會否兩兄弟坐低慢慢溝通？）唔好意思我走先。」

李泳漢表示要堅守阿媽尊嚴。(葉志明攝)

李泳漢表示要堅守阿媽尊嚴。(葉志明攝)