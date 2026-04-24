「短劇霸總」張小磊受AI衝擊失業　曾年拍200部　無奈返鄉下種田

大陸演藝圈進來受到AI技術衝擊，許多製作公司、串流平台都投入AI，導致真人演員的工作機會受到衝擊，男星張小磊原本是「短劇男神」，高峰期曾一年拍到200部以上，名利雙收，最近接受訪問坦言受到的衝擊不小，沒有戲拍，乾脆回到老家中國青海種田。



據陸媒《群眾新聞》報導，張小磊2023年開始進軍短劇演出，曾演出超過200部霸道總裁題材的短劇，全盛時期的月收可達3萬到4萬人民幣（約3.4到4.6萬港元）。

張小磊原本是「短劇男神」，高峰期曾一年拍到200部以上，名利雙收，最近接受訪問坦言受到的衝擊不小，沒有戲拍，乾脆回到老家中國青海種田。（微博圖片）

張小磊是「短劇霸總」專業戶，曾年拍200部作品：

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但今年過完年後感受到真人短劇需求銳減，他索性想著回家種田了，他直言：「我老家是甘肅的，以前就是種地的，我很拿手這塊，現在回家種地投入40萬（約46萬港元），目前還沒回本。」

不過他對此也很坦然，目前狀況就是先種田，

有戲拍我就去拍戲，沒戲找我我就種地。

現在投入種辣椒，認為媽媽種地供他上大學，現在大學畢業他回來種地，也算是一種循環，「有戲拍戲，沒戲種地，每份收穫都實實在在。」

報導曝光後許多人讚許他心態很好，沒有一蹶不振，網友則留言，

「霸總也回家種田了」

「人家是回去創業！」

「AI崛起的下一步就是真人演員要失業了。」



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