陳大天陷閃兵醜聞失業食老本　街市搬貨賣菜　新婚妻落力賺錢養家

劉樸跟陳大天2025年12月29日結婚，2月25日出席伊林經紀公司新春開工活動。



陳大天去年5月涉閃兵案，工作直線下降。

劉樸（Instagram@pu_liu）

劉樸說：「他最近在家幫我剪影片、寫業配腳本、寫主持手卡，傳授我一些主持技巧，他說『反正我現在沒辦法出去主持了，傳授給你出去幫我工作』，我是他徒弟。」陳大天每天做早餐慰勞劉樸，日日讓老婆被香味叫醒。

劉樸天天被早餐香醒 陳大天下廚慰勞

至於陳大天失業近況，劉樸說他主要從事幕後工作：

他還是有很多事情可以做，現在是我的賢內助，他有時候幫爸爸在木柵市場賣菜脯、幫忙送貨，沒閒著、挺忙的，兩個月來賣五、六百罐菜脯。

陳大天（Facebook@陳大天 Daniel Chen）

劉樸不太清楚陳大天的財務狀況，只知道對方在吃老本，低調表示：「能多擔待的地方我就付出，努力賺錢多cover一點，不會計較你的、我的。」

劉樸的媳婦初體驗，幫兩家人訂好餐廳過年吃飯：「全部8個人，相處都滿融洽的，我爸愛喝高粱，大天爸爸也是酒友，自己私約下次過年再喝，我多了一個爸爸、媽媽來疼愛的感覺。」至於有沒有被催生？劉樸說：「還好，我明確說再等等，目前還是先以工作為主。」

兩人大年初六在大溪鳳山寺廣澤宮參與合婚敬拜儀式，選在良辰吉時，一起祭拜祖先，「告訴祂們我們結婚了，從此是一家人，希望祖先保佑」，劉樸7點殺去菜市場採買，再奔往桃園祭祖：「我們有準備喜糖站在旁邊發，感覺有點像新人預習婚禮。」婚禮她計畫明年或後年舉行。

