《逐玉》長信王譚凱爆失業沒戲拍　賣北京房回鄉求生　本人親回應

近期憑藉陸劇《逐玉》中「長信王」一角再度爆紅的 53 歲資深男星譚凱，演活了野心勃勃的反派角色，讓事業攀上新巔峰。



然而，人紅是非多，年初以來網路頻傳他面臨「無戲可拍」的窘境，甚至驚爆他已賣掉北京房產、註銷戶口，落魄回到老家青島賣包子度日。面對傳聞越演越烈，譚凱本人終於親自出面，一舉揭開這場「落魄疑雲」背後的真實真相。

譚凱近日被爆「無戲可拍」，已賣掉北京房產、註銷戶口，落魄回到老家青島賣包子度日。（微博@譚凱kevin）

譚凱因演《逐玉》長信王再次爆紅，曾與佘詩曼在《燕雲台》中有大量對手戲：

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賣房賣包子是真、落魄是假！譚凱駁「無戲可拍」：只是增設副業

譚凱過去曾參與《何以笙簫默》、《旋風少女》等知名作品，形象剛毅成熟。針對外界質疑他因為演藝事業停擺才轉行賣包子，他親自拍片澄清，坦言確實回老家開了包子店與水餃店，但並非因為沒工作。譚凱強調，拍戲仍是主業，經營餐飲只是他想多方嘗試的「副業」，並非外傳的走投無路。

更令他哭笑不得的是，竟有謠言指他已註銷北京戶口、徹底退出。對此，譚凱在影片中直率回嗆：

只有人死了才會註銷戶口！

他解釋，自己確實將生活重心移回青島，但這純粹是個人的生活規劃，目前戶口依然正常。

至於為何選擇離開一線城市北京，回到老家開包子店？譚凱感性透露，最核心的原因其實是「陪伴」。由於母親年事已高，為了能隨時侍奉在側、照顧媽媽的生活起居，他才決定搬回青島生活。

譚凱透露為了照顧媽媽的生活起居，他才決定搬回青島生活。（微博@譚凱kevin）

這份低調的孝心曝光後，引來大批網友盛讚，直呼：

「長信王私下根本是暖男」

「陪伴家人才是最珍貴的成功」



譚凱目前仍活躍於各大影視作品中，儘管副業經營得有聲有色，但他表示絕對不會放棄演戲。

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