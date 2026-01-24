趙露思解約後驚現夜市擺攤　曾認未來想做這行　路人揭私下真面目

大陸女星趙露思在2025年和前經紀公司銀河酷娛鬧翻，憑藉《許我耀眼》成功逆襲，逐步恢復演藝活動。



不過，她近日被目擊在中國海南的夜市擺攤，不但素顏下廚，還大方合照，掀起熱烈關注。

趙露思近日被目擊在海南的夜市擺攤，不但素顏下廚，還大方合照，掀起熱烈關注。

趙露思20日晚間被目擊現身海南三亞的博後村夜市，當天她頂著素顏、身穿圍裙、戴手套，在簡單的廚具前製作中國成都名點蛋烘糕。

網友表示，她的身邊並沒有攝影機，應該純粹是私人擺攤。而趙露思被認出時，也表現得相當熱情親民，不僅大方合照，還主動贈送冰糖葫蘆，讓巧遇的路人大呼「好幸運」。

事實上，趙露思這次的驚喜擺攤並非突發奇想，她在去年深陷與前東家的合約風波時，就曾在直播中表示，若未來當不成藝人，可能會去擺攤謀生。而她先前也有過開甜品店的經驗，只是後來被傳與閨蜜股東鬧不合，便退出經營。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】