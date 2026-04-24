Harry Styles傳秘戀Zoë Kravitz8月即訂婚　女方激讚其為靈魂伴侶

美國媒體「Page Six」爆料，「One Direction」歌手哈利史泰敖（Harry Styles）與曾在《蝙蝠俠》飾演「新貓女」的女星素兒卡維斯（Zoe Kravitz）在交往短短8個月後已經訂婚。知情人士透露，32歲的哈利對這段感情「深深著迷」，而37歲的素兒則「幸福滿滿」，兩人已準備攜手步入婚姻。



消息人士也表示：「他們身邊的人對此一點都不意外。」事實上，近期素兒被目擊在倫敦某飯店外與哈利親密接吻，手上還戴著一枚超大的鑽戒，讓訂婚傳聞甚囂塵上。有目擊者形容：「那枚戒指實在太醒目，根本不可能錯過，真的非常巨大。」外界早已盛傳兩人戀情早已更進一步。

哈利史泰敖Harry Styles與素兒卡維斯Zoe Kravitz（Instagram@harrystyles、@zoeisabellakravitz）

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兩人戀情最早於去年8月曝光，當時「太陽報」報導，他們在倫敦蘇活區的Rita's餐廳親吻被目擊，證實正在交往。之後又有粉絲在羅馬拍到他們手牽手漫步於石板街道，享受甜蜜時光。去年聖誕節，素兒還前往哈利位於英國柴郡的家中共度佳節，隨後兩人飛往巴哈馬迎接新年，當地更傳出男方可能已在當地求婚。

當時有內部人士指出：「哈利與素兒一起在巴哈馬跨年，氣氛特別浪漫，當地甚至流傳他已經求婚成功。」到了今年1月，消息來源更形容，哈利已是素兒的「靈魂伴侶」。上個月，兩人還被拍到在紐約參加「週末現場」（Saturday Night Live）派對後手牽手離場，再度放閃。

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事業方面，哈利上月推出的新專輯，一發行便空降排行榜冠軍，人氣持續攀升。他也即將展開巡演，先在阿姆斯特丹舉行多場演出，接著進軍倫敦溫布利體育場，連開12場破紀錄演唱會，之後還將前往南美洲，並在紐約麥迪遜廣場花園進行長達30場的駐唱演出，行程相當緊湊。

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