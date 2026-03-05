「法拉利男神」陸克萊突宣告結婚 摩納哥迎娶超模 絕美婚照曝光
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
一級方程式賽車（Formula 1）新賽季將於本週日（3月8日）開啟！「法拉利男神」查爾陸克萊（Charles Leclerc）二月底完成人生大事，在家鄉摩納哥和模特女友聖姆勒（Alexandra Saint Mleux）低調完婚。兩人也在Instagram曬出一連串夢幻婚禮的美照，閃瞎車迷。
美國雜誌《People》報導，法拉利明星與模特兒女友交往多年，去年11月宣布訂婚，今年2月28日在陸克萊家鄉摩納哥完婚。
更多陸克萊Charles Leclerc完婚的相片：
+5
兩人帳號聯合發布的一則貼文中，這對新人分享了夢幻婚禮的許多細節，其中包含陸克萊為新娘戴上結婚戒指，並親吻她的感人瞬間。
駕駛1957年法拉利 愛犬Leo也現身
另一則影片中則展示，陸克萊身穿全白西裝，開著1957年款法拉利250 Testa Rossa敞篷跑車，載著身穿白婚紗、手捧花束的聖姆勒，行駛在風景優美的街道上。時常出現在兩人貼文中的愛犬臘腸狗Leo也現身婚禮，並在多張新人合照中入鏡。
陸克萊在貼文中表示，婚禮是兩人永遠難忘的一天，並預告即將到來的第二場慶祝活動，他寫道：「第一部分已經結束，第二部分將於明年與所有親朋好友一起舉行！」聖姆勒在婚禮結束後不久，將自己Instagram簡介改為「Alexandra Leclerc」，閃瞎大批粉絲與車迷。
更多陸克萊Charles Leclerc的相片：
+9
《偶像學校》慎惠仁宣佈結婚！曾出櫃認雙性戀 今嫁小兩歲男歌手視障歌手蕭煌奇突宣佈結婚 粉絲熱烈祝福 老婆若隱若現身份神秘前SKE48主將宣佈結婚 秘戀相識10多年男團偶像 地下情3年零破綻人氣男星宣佈結婚 AV女優稱曾遭其強暴染性病 網民這原因不相信
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】