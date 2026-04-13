甜茶女友Kylie Jenner低胸裝現「凹凸異樣物」　網疑植入假體破裂

「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothee Chalamet）與網紅女友凱莉珍娜（Kylie Jenner）交往3年，兩人日前才一起出席奧斯卡盛會。凱莉珍娜近日現身加州棕櫚泉舉行的科切拉音樂節，不過她在活動期間的造型卻意外引發粉絲熱議，甚至掀起健康疑慮。



28歲的凱莉珍娜以多套低胸造型亮相，大方展現性感曲線，整體造型依舊時尚吸睛。然而，有部分網友注意到她胸部一側似乎出現不明凹凸，質疑外觀略顯不平整，引發關注。

Kylie Jenner（IG@kyliejenner）

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有網友在論壇發文直言「看起來有點不太對勁」，也有人疑惑：

怎麼會變得凹凸不平？不是才剛做完隆乳手術嗎？

甚至有人猜測是否出現隆乳植入物破裂的情況。

凱莉珍娜曾在2023年首度公開，自己早在19歲時就進行過隆乳手術。去年她更在TikTok回覆網紅Rachel Leary提問時，詳細透露手術細節，包括使用445cc矽膠植入物、適中高度（moderate profile），以及半置於胸肌下方，手術由知名整形醫師Garth Fisher操刀。該醫師長年為卡戴珊家族服務，在名流圈頗具知名度。

根據美國非營利組織Breastcancer.org指出，雖然矽膠隆乳植入物破裂的情況並不常見，但仍存在一定健康風險，且有時不易立即察覺。若發生破裂，可能出現胸部形狀或大小改變、逐漸增加的疼痛、變硬或腫脹等症狀，通常在數週內逐步顯現，建議若有異狀應盡快就醫處理。

儘管外界議論紛紛，凱莉珍娜此行仍相當盡興，不僅在音樂節現場與好友狂歡，還在棕櫚泉豪宅設宴招待親友，持續享受節慶氛圍。

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