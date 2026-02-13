楊紫瓊柏林影展領終身成就獎　下周李安見證她荷里活星光大道留名

第76屆柏林影展（Berlinale）於13日凌晨盛大開幕，馬來西亞華裔奧斯卡影后楊紫瓊（Michelle Yeoh）獲頒象徵終身成就獎的「榮譽金熊獎」，成為影展史上首位獲得此殊榮的華人演員，再度寫下影壇歷史新頁！



楊紫瓊上台領獎時難掩激動情緒，一度淚灑現場，感性提及已故的父親，場面動人。

第76屆柏林影展楊紫瓊獲頒象徵終身成就獎的「榮譽金熊獎」，上台領獎時難掩激動情緒，一度淚灑現場。（GettyImages）

從動作女星到終身成就 楊紫瓊幽默喊話：不要床戲

獎項由剛拿下奧斯卡的導演西恩貝克（Sean Baker）頒發，兩人近期合作了短片《Sandiwara》。身為鐵粉的西恩貝克笑稱，自己第一次看楊紫瓊演出是1987年的港片《中華戰士》，當時還是看「盜版錄影帶」。楊紫瓊從他手中接過獎座後，開心表示期待未來能長片合作，但隨即幽默開出條件：「不可以有床戲喔！」引發全場哄堂大笑。

致詞時，楊紫瓊感性說道：

「終身成就」這個詞意義重大，聽起來像是一個結論，但我更願意把它看作是一個停頓、一個喘息與回顧過去的機會，然後再繼續前進。

回首演藝生涯，她哽咽表示從未想過一個來自馬來西亞、熱愛紀律與舞蹈的小女孩，能靠著說故事走得這麼遠。「我的一部分依然是那個只想讓父母為我驕傲的小女孩。雖然父親已經不在人世，無法親眼見證這一刻，但我將他銘記於心。」她淚流滿面地說：「如果他今晚能看到我手捧金熊獎，我知道他一定會微笑。」語畢全場起立鼓掌致敬。

下週荷里活摘星！ 李安、朱浩偉將到場見證

除了柏林影展的榮耀，楊紫瓊下週也將迎來另一個里程碑——在美國荷里活「星光大道」上留名。她受訪時興奮表示：

這簡直是夢想成真！記得第一次走在星光大道時，看著偶像的名字心想「哇，這是某某某」，沒想到我也擁有了屬於自己的星星。

據悉，曾與她合作過的兩位重量級華人導演李安與朱浩偉都將出席儀式。楊紫瓊視兩人為家人，特別提到李安：「我們認識30年了，跟他以及他的太太Jane一直都很親近。」

楊紫瓊在抵達柏林前，先去了一趟義大利米蘭名店「血拼」，在社群曬出戰利品，心情顯得相當不錯。不過受訪時提到新作《魔法壞女巫：第二章》（Wicked: For Good）未獲奧斯卡提名一事，她直言感到震驚且「非常失望」。至於影迷關心的後續作品，她透露目前正在中國大陸趕拍《流浪地球3》；至於萬眾矚目的《阿凡達4》，她表示尚未開拍，因為導演占士金馬倫（James Cameron）目前正忙於第3集的宣傳工作。

