SANA與MOMO火紅造型驚艷現身　揭MISAMO三缺一背後品牌競爭內幕

韓國女團TWICE旗下的日本小分隊「MISAMO」成員SANA與MOMO，近日正式被任命為電影《穿著PRADA的惡魔2》的日本區宣傳大使。在近日舉行發布活動中，兩位成員以一身火紅色的高貴造型驚艷現身，瞬間成為全場鏡頭的焦點。但不少網民亦疑問同一小分隊中的MINA竟沒有出席活動。



SANA與MOMO，被任命為電影《穿著PRADA的惡魔2》的日本區宣傳大使。（IG＠momo）

MINA缺席MISAMO

然而，隨著宣傳照在社交平台洗版，不少心細如塵的粉絲卻在網上發問，為何平日形影不離的「MISAMO」三位成員中，這次唯獨缺席了氣質典雅的MINA，導致外界對此出現了種種關於行程衝突或人選分配的揣測。事實上，這次宣傳大使的安排並非隨機決定，而是與三位成員背後的國際精品品牌代言身分有著密不可分的商業考量。

MINA缺席（IG@mina_sr_my）

此次電影推廣活動由PRADA集團深度主導，而SANA本身就是該品牌的官方代言人，獲邀出席自然是理所當然。至於同行的MOMO，其合作品牌則是廣受年輕世代追捧的Miu Miu。值得留意的是，Miu Miu的創辦人正是PRADA家族的第三代掌舵人Miuccia Prada，兩個品牌在時尚版圖中本屬同門宗親，隸屬於同一個龐大的精品帝國體系，因此SANA與MOMO合體為該活動站台，不僅名正言順，更展現了集團內部的家族凝聚力。

MOMO（左）代言Miu Miu、SANA（右）是PRADA代言人。（IG＠momo）

代言排他條款成「三缺一」

相比之下，未能現身的MINA則受制於另一層高級時尚界的合約約束。目前MINA貴為另一藍籌奢侈品牌FENDI的形象大使，在時尚圈的合約細則中，往往存在極為嚴格的排他性條款與競爭對手避嫌規定。由於《穿著PRADA的惡魔2》的相關活動與PRADA集團有著極強的品牌聯動性，身為FENDI門面的MINA若出席其中，極可能會觸發合約中的競業限制，甚至會被視為跨集團為競爭對手進行隱性背書，這在極度講求代言純正度的精品世界中是一大禁忌。因此，最終才會出現只有SANA與MOMO出席的情況。