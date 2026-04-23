《無聲蛙鳴》李南熙不敵病魔離世 享年64歲 縱橫韓國戲劇界43年
撰文：聯合新聞網
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韓國資深演員李南熙（이남희）驚傳辭世，享壽64歲。
根據家屬表示，他與4月22日下午5時左右因長期病痛離世，消息一出震驚演藝圈。
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李南熙出生於1962年，1983年以舞台劇《安提戈涅》出道，之後活躍於劇場超過40年，演出過《男人的衝動》、《奧賽羅》、《浮士德》、《推銷員之死》等多部經典作品。憑藉精湛表現，他曾榮獲韓國演劇協會演技獎、韓國戲劇大賞男子演技獎及東亞演劇獎演技獎等多項肯定，在劇場界地位崇高。
除了舞台劇外，李南熙也活躍於影視圈，在Netflix劇集《無聲蛙鳴》中展現強烈存在感。電影方面則參與《黑祭司》和姜棟元合作；在鄭雨盛主演的《鋼鐵雨2：核戰危機》也參一咖，戲路多元。
靈堂設於首爾新村塞佛蘭斯醫院殯儀館，預計24日上午10點20分出殯，安葬於首爾市立火葬場。李南熙一生奉獻於表演藝術，其離世也讓眾多影迷與劇場界人士深感不捨。
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