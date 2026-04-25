捲于朦朧事件被劇組除名　范世錡曬「無犯罪記錄證明」喊告造謠者

范世錡捲入于朦朧身亡案7個月，其工作室4月23日在微博貼出「無犯罪記錄證明」，發文說：「范世錡先生無任何違法犯罪記錄，清清白白。」



在于朦朧去世的7個多月來，范世錡的演藝工作明顯受挫，不僅參演作品遭抵制，《許我耀眼》及《月鱗綺紀》播出期間都不提他名字，演唱會票房也受影響。

范世錡（微博＠范世錡xxxF）

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他的工作室在23日貼出「無犯罪記錄證明」，文件顯示，范世錡自1992年3月23日出生至2026年4月19日止，並未查有任何犯罪紀錄。

工作室同時發表聲明，強調網上針對范世錡的造謠與誹謗已涉及侵權，對此將採取法律行動，並表明：

零容忍、不接受任何形式和解。

聲明也要求相關人士立即停止散播不實內容，否則將依法追究責任，目前亦持續蒐證中。

范世錡錡方面已委託律師事務所，針對網上相關不實指控展開法律程序，並表示未來將專注於演藝工作，以作品回應外界關注。

事件源於37歲《三生三世》男星于朦朧在2025年9月墜樓身亡。他的工作室當時發出訃告證實噩耗，並稱經警方調查已排除刑事嫌疑。雖然于朦朧的母親也證實是飲酒意外，但事件疑點未解，引發外界長期關注。

范世錡曾遭網友對比錄音，微博發文說自己殺了于朦朧：

有關于朦朧身前被虐，求救的傳言和兇手名單等的陰謀論四起，范世錡一度被網民指是「兇手」和「共犯」。范世錡曾微博發文「沒錯就是我殺了于朦朧，因為他該死」，雖然隨後將發文刪除，不過已陷入風波之中。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】

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