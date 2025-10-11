下一個于朦朧？男星直播疑做出「540求救手勢」　傳于生前也做過

中國大陸男星于朦朧9月11日墜樓身亡，警方快速以飲酒意外結案。



不過案情離奇疑點多，網路上紛紛流出音檔與各種證據，疑似于朦朧生前受人虐待，質疑死因是人為的，然而案情尚未明朗，另一當紅男星郭俊辰也傳出在10月1日生日直播中疑似比出「540求救手勢」，引發外界聯想與恐慌，讓網友擔心他成為下一個于朦朧。

男星郭俊辰在直播中疑似比出「540求救手勢」，讓網友擔心他成為下一個于朦朧。（微博@郭俊辰）

詭異血色「壽桃蛋糕」 網民還指出「又與宋伊人有關」（點圖放大瀏覽）：

+ 5

下一個于朦朧？郭俊辰直播「詭異求救手勢」瘋傳

郭俊辰日前舉行28歲慶生直播，在與粉絲互動的過程，有網友覺得工作人員準備的血紅色5顆壽桃造型蛋糕很詭異，再加上他突然露出疑惑的表情，被認為是「五（無）路可桃（逃）」的諧音暗示，而他先前拍帥照比出的手勢，也被懷疑長得很像「540求救手勢」，讓網友懷疑郭俊辰可能是下一個受害者，並且瘋傳他在直播中「比出求救手勢」、「說話含暗示」。

郭俊辰的工作室也立刻發出聲明否認，表示一切均屬子虛烏有，呼籲大眾理性辨識網路內容、勿被帶節奏，更感謝粉絲理性守護與支持，另外這些過度關心郭俊辰以及涉嫌造謠等言論，使大眾對他的人身安全情況造成誤解，更有人因此報案，對他工作及生活造成嚴重困擾，工作室特此澄清，說他所有工作都按部就班進行，沒受到任何安全威脅、控制或攻擊，請大家放心。

于朦朧、陳鈺琪（《兩世歡》劇照）

點圖放大了解更多于朦朧事件最新消息及相關照片：

+ 19

延伸閱讀：

于朦朧爆下體撕裂遭虐殺 楊冪「3度營救」失敗慟別四哥

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】