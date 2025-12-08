于朦朧事件女星獻祭論發酵 迪麗熱巴近照模樣有異瘋傳是「替身」
撰文：TVBS新聞網
【迪麗熱巴】大陸男星于朦朧墜樓身亡陰謀論滿天飛，近日一名美國靈媒Kandis Starr預告女星陳都靈會是下一位被獻祭的受害者，她上月直播也被外界懷疑是替身，本尊已然不知去向。
如今「替身」一說引發連鎖效應，女星迪麗熱巴日前為新戲宣傳，但長相實在與以往的模樣存在落差，如今也被瘋傳是假人。
迪麗熱巴天生鵝蛋臉，五官深邃立體，雙眼清澈明亮，下顎線非常明顯；然而，她最近現身為《梟起青壤》跑宣傳，只見她臉頰微微浮腫，原本肌膚光滑白亮，現在卻變得透出塑膠感，下巴也變成圓弧形，一拿過去的照片進行對比，一時間難以辨別是同一個人。👇👇👇
畫面流出後，掀起廣大議論，網友懷疑迪麗熱巴被掉包，紛紛評論：
「第一眼就很怪」
「假面具？很像塑膠」
「不太像，眼神騙不了人」
「眼睛不大一樣，臉型變了。右邊的影片臉型下半部跟楊冪的有點像」
「完全不是熱巴呀，熱巴去哪了」
不過，有不少粉絲緩頰是燈光問題，並轉發另一個角度的畫面，的確與正面拍攝有差。
更多迪麗熱巴照片👇👇👇
迪麗熱巴前陣子抵抗力低下，有粉絲聲稱她9月拍戲期間，出現咳嗽、鼻音重等感冒症狀，病況持續約40天才好轉，她本人也在11月10日回應，
早前已看過醫生，在照顧調理下目前逐步恢復中，請大家放心。
事實上，她曾在綜藝節目說自己只要感冒就很難好，一生病就是一個月，天生身體較虛。
