于朦朧墮樓身亡懶人包｜死因成謎疑點重重　疑遭潛規則被逼死

內地男星于朦朧在9月11日驚傳墮樓身亡，當大家猜測事件真偽時，其工作室就在傍晚時分發聲明證實噩耗，並表明已排除刑事嫌疑，令全網為之震驚。隨後，不少網民就懷疑其死因不簡單，甚至乎列出14大疑點、畫出死亡分析圖等，懷疑他是被潛規則逼死的。有關于朦朧之死疑點重重，以下根據事件核心、時間線、細節、爭議等為大家作出整理。



于朦朧憑劇集《三生三世十里桃花》走紅。（微博圖片）

9月11日下午時分驚傳墮樓身亡

內地博主「名偵探小宴」在微博發文指于朦朧在10日與5、6名好友在朋友家吃飯，就在11日的凌晨時分，他就回到臥室睡覺並把門作反鎖，直到凌晨6點左右朋友在散場的時候沒看見他，走到樓下的時候就發現了他的屍體，而事發地點則在北京朝陽區的陽光上東小區。

9月11日全網關注等待于朦朧工作室回應

當于朦朧驚傳墮樓身亡消息後，引來全網不少關注及猜測。而針對該事件，北京市朝陽區常營派出所民警就回應指，沒有收到相關消息。

9月11日小區物業公司證實有人墮樓

于朦朧墮樓身亡消息傳開後，陽光上東小區就成為全網焦點，網上隨後有人爆料指事發地就是在該小區的18號樓，傳出涉事單位的紗窗確實脫落。

事後，該區的工作人員就證實18號樓確有人員墮樓，但不確定是不是明星。而該區所屬的北京市公安局朝陽分局將台派出所表示「具體情況還無法對外告知，以後續官方通報為準。」

9月11日于朦朧驚傳墮樓身亡。（于朦朧微博圖片）

9月11日傍晚時分工作室發聲明證實噩耗

當大家猜測墮樓身亡真偽時，于朦朧的工作室就在傍晚時分發出聲明指，于朦朧確實在9月11日墮樓身故，而經警方工作後，已排除刑事嫌疑。

工作室發聲明。（微博圖片）

9月11日陸續有網民認為其死因有可疑

自于朦朧工作室證實墮樓身亡消息後，網上陸續有多種謠言傳出，有指他是飲醉酒墮樓身亡，有指他是自殺等等。但有網民發現他在事發的前一晚，依然有上線登入微博，而且他為人如此高大，難相信會因為飲醉酒而墮樓身故，再加上他有恐高症，而且又在事業上升期等，引來不少網民懷疑死因根本就不簡單。

9月12日業主好友還原發現于朦朧屍體細節

據內地媒體報導指，同區業主的婆婆表示自己的朋友在早晨6點左右遛狗的時候，因為狗狗聞到有血腥味才注意到有人躺在地上，後而上前觀看，發現是一個年輕人，當時其嘴巴流着血，周圍都是一灘血，還表明中間有人下樓用衣服遮蓋住死者的臉，說是于朦朧的朋友，後來保安隊長就打120急救電話，隨即現場被封鎖起來，之後又有警車到來，直到9點過後才解封。

有網民畫出分析圖。（微博圖片）

9月12日網上陸續出現于朦朧之死疑點重重

當網上傳出于朦朧墮樓身亡可能與飲醉酒意外身故、自殺等有關時，有網民就認為可能性不大。第一當一個人都已經飲醉酒了，且不論說他有沒有力氣去掰開紗窗，他為人外型如此高大，就算把頭伸出去透氣，身體起碼都有一半是在屋內，再加上這一種紗窗屬於金屬材質，徒手掰開是有難度的，不相信一個飲醉酒的人當下可以做到。

第二有網民發現紗窗邊緣異常整齊，呈現的是整塊撕裂狀脫落，認為不像是被人用力掰開的。而且更發現他墮樓的位置下窗戶上有大量抓痕，而且是呈現倒向弧形的，所以有網民就畫出了分析圖，懷疑他是被人推下樓的。

第三有網民不解的是他朋友當下連看也沒有看于朦朧還有沒有呼吸，就直接用衣服蓋着他的臉，而且並不是第一時間著急地報警，反而是讓保安隊長打120急救電話，好像早就知道對方已墮樓似的。

有網民指出這是該小區的紗窗網。（微博圖片）

9月13日內地百萬作家魯班列出14大疑點

魯班在微博認為于朦朧之死根本疑點重重，還列出了14大疑點。包括1:為甚麼這麼年輕帥氣且發展良好的人會突然毫無徵兆跳樓？2:為甚麼朋友家跳樓？3:為甚麼跳樓會選一棟有可能不會致死的五樓？4:據說是頭朝地，明顯是被扔出去的，而不是跳下去的？5:為甚麼監控偏偏那天沒電了？6:為甚麼他要跳樓第二天還接了商演？7:為甚麼之前從無輕生跡象和言論？8:為甚麼窗戶上有明顯的抓痕？9:為甚麼鐵絲網是被剪開的，難道不是有人預謀好的？10:為甚麼要輕生會沒給單身老母親留遺言？11:為甚麼口袋裡有兩塊莫名其妙的朋友的勞力士？12:為甚麼他的手機不被查？13:為甚麼跳樓前和他喝酒的那一桌朋友不被查？14:為什麼那麼快就下結論是跳樓，為什麼熱搜很快就沒有了？強調指出種種跡象表明，這很明顯是他殺。

內地百萬作家魯班列出14大疑點。（微博圖片）

9月13日于朦朧媽媽聞死訊後昏厥

據內地媒體報導指，于朦朧遠在烏魯木齊的媽媽在得知兒子墮樓身亡消息後就當場昏厥，隨後就被送往附近的醫院急症室急救，過程中她雖無意識，但口中卻一直重複着兒子的姓名，情緒已徹底崩潰。

于朦朧媽媽聞死訊後昏厥。（微博圖片）

9月13日于朦朧啟蒙老師孫德榮發聲

在台灣有「金牌經理人」之稱的孫德榮是于朦朧的啟蒙老師，他視對方為「親兒子」，他要知道于朦朧最後是受了多少委屈和壓力，要他走得有尊嚴和剷除業界的不合理規則，表明會參與這件事情的調查，同事呼籲粉絲們要團結追出真相。

孫德榮是于朦朧的啟蒙老師。（影片截圖）

9月14日陳曉東疑為于朦朧發聲

陳曉東透過小紅書發文，以「坦蕩蕩的那麼難？」為題，直指：「怎麼目前沒有一個在場的，真情流露一下，哪怕會呈堂證供，怎麼看全都是在刪刪刪，真難過！一雙眼睛一個監控都沒有？怎麼都這麼冷漠，望檢查公正，人世間需要多一點光，外面又下雨，朦朧了。」

網民都大讚陳曉東好敢言，指：「終於有圈內人發聲了。」（IG@danielchanreal）

9月16日于朦朧媽媽公開發聲

于朦朧媽媽相隔了5日後公開發聲，指出兒子是因飲酒意外墮樓身亡的：「公安已將調查情況向我進行了通報，後事已處理完。我希望大家理性看待這一意外事件，不再進行猜測。」

于朦朧媽媽發出聲明。（微博圖片）

9月17日-至今網上傳出死因可疑

雖然于朦朧之死，其母親已發聲證實他是飲酒意外身亡，但網民們均難以相信，甚至懷疑于媽媽受到壓力威脅等。于朦朧外型俊朗，曾傳出他在2020年時曾拒絕女製作人潛規則邀約，在沒有背景之下他就慘被雪藏3年，因而錯過了許多大好機會。

正因為他曾經拒絕潛規則，所以令不少網民懷疑他是被逼死的。而男星黃子韜在早年的直播言論近日就被翻炒，勇敢地揭露娛樂圈內的陪酒亂像，痛批某一些製作人及投資方：「我忙的要死，為甚麼吃完了飯，我還得去陪酒，我不吃飯你就封殺我是這個意思嗎？」

黃子韜在多年前直播中揭開娛樂圈陪酒亂象。（黃子韜微博圖片）

網上流傳多條疑似于朦朧身亡前的環境影片

有關疑是于朦朧身亡前的環境影片在Twitter 、Threads等流傳，其中一條影片看到有一個黑影在窗前掙扎，同時聽到有一名男子淒厲慘叫：「我從小到大都未試過受這樣，你們這樣玩死我，又受盡威脅看看…」其後就傳來慘叫聲。而另一條影片則是看見有對面的鄰居拍下的屋內情況，隱約見到屋內有多人聚會，當中更有人赤條條站在屋內，而有網民就找出疑有份參與當日派對的焦邁奇自拍，從他的黑超眼鏡反射出一些影像，反映出現場有兩人正在「肉搏」，另有人疑被捆綁，懷疑此人就是于朦朧。

疑有份參與當日派對的焦邁奇自拍，從他的黑超眼鏡反射出一些影像。（網上圖片）

網上流傳疑是當晚的影片。（網上圖片）

台灣最強狗仔揭「淫亂派對」黑幕

台灣知名狗仔葛斯齊被挖出曾在節目上爆料北京娛樂圈飯局的黑暗場面，他指出參與這一些聚會的規模龐大，通常會有明星、經理人、各大平台主管，參與者眾多，且經常伴隨灌酒街為，一類分為氣場強大的女性經理人，一類分為同性戀者，在這些飯局中18線明星負責倒酒陪酒，且在現場經常發生親密互動。

台灣最強狗仔葛斯齊曾揭「淫亂派對」黑幕。（葛斯齊微博圖片）

現年37歲的于朦朧來自新疆，自小學習鋼琴和大提琴，大學畢業於北京演藝專修學院。2013年他就參加《快樂男聲》比賽獲得北京唱區冠軍，但在總決賽中止步10強。2015年他在大熱網絡劇《太子妃升職記》中飾演男二九王齊翰，人氣急升，之後接連參演了多部古裝劇，包括《三生三世十里桃花》、《軒轅劍之漢之雲》、《新白娘子傳奇》等，有「古裝美男」之稱。