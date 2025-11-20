于朦朧傳死前「下體遭割被吞食」　靈媒指動手的是于身邊的「他」

大陸男星于朦朧9月11日驚傳墜樓身亡，享年37歲。雖警方調查後確認是「飲酒後意外」，但外界陰謀論滿天飛，懷疑死因不單純，甚至牽扯演藝圈暗黑內幕與「潛規則」。



近日資深媒體人李沐陽更指出，一名旅居英國的澳門靈媒驚爆，于朦朧在死前下體遭割被一名導演吞下，動手的人疑似是他的經紀人杜強，引發熱議。

于朦朧被雪藏 媒體人揭他復出後接連受傷

資深媒體人李沐陽在YouTube節目《新聞看點》中指出，有網友爆料，于朦朧2019年在橫店某劇組殺青宴上，遭一名女投資人遞上房卡，但他選擇低頭裝醉，始終不願屈服。沒想到隔日，男主角立刻被換角，他因此遭公司雪藏三年。期間他淡出螢光幕前，到雲南山區小學任教，教導農村孩童識字，並自學合同法與版權法，更將經紀人換成律師朋友。

英國靈媒驚爆，于朦朧在死前下體遭割被一名導演吞下，動手的人疑似他的經紀人。（于朦朧微博圖片）

復出後，于朦朧命運多舛，屢次拍攝中受傷，包括眼睛被劍砍傷、手腕受傷、肋骨骨折、拍片墜落坐輪椅，到拍消防宣傳片被燙傷，還多次因低血糖與胃潰瘍送醫。離奇的是，早在2021年9月11日網上就出現一則預言：

4年後的今天，朦朧飛升，到時便可知此意。

如今竟一語成讖。

李沐陽還提到，近期一名旅居英國20多年的澳門籍靈媒表示，于朦朧的下體遭導演殘忍割除吞下，並指杜強「屠夫」，手持刀槍追殺。他進一步爆料，部分高官子弟成立娛樂公司，就是為了栽培藝人後在暗網販售，進行「虐殺遊戲」，「誰紅了死得更慘」，並在暗網炫耀、兜售，讓國外富豪付巨額參與。

靈媒指出，于朦朧長期遭受虐待，娛樂圈內許多人知情卻噤聲，其中包括住在「陽光上東」社區的80名藝人。儘管警方強調死因單純為酒後墜樓，呼籲外界「不造謠、不傳謠」，但已有3名網友因散播「被設局侵害」、「開膛破肚」等說法遭逮捕。民間呼籲官方調查結果應公開透明，截至目前已有超過68.7萬人連署「為于朦朧討公道」，要求真相大白。

