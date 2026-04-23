21世紀大君夫人｜IU邊佑錫「隔牆吻」超甜　2人吻戲互動大鬧烏龍

由IU（李知恩）與男神邊佑錫領銜主演的MBC新劇《21世紀大君夫人》，開播以來話題不斷！近日兩人初吻戲幕後花絮曝光，全程笑點與粉紅泡泡齊發，引發熱烈討論。



邊佑錫直男發言 IU高EQ回應

幕後花絮中，IU與邊佑錫在慶州30度高溫下挑戰唯美「圍牆吻戲」。開拍前，邊佑錫明顯露出緊張神情，為了補充水分與緩解壓力，他手拿大瓶礦泉水不斷「猛灌」，被劇組戲稱為「行走的水桶」。

邊佑錫拍吻戲前因太緊張猛灌水。（YouTube@이지금 [IU Official]）

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而正當兩人彩排吻戲喊卡後，邊佑錫卻突然盯著IU的臉出戲，誠實發問：「妳的鼻子怎麼……是因為水光感才這樣濕濕的嗎？」面對這突如其來的直男觀察，IU趕緊解釋這是流行的「水光妝（Dewy Look）」，沒想到邊佑錫卻完全沒收到浪漫信號，繼續補刀：「妳的鼻子真的好滋潤喔……感覺好像小狗的鼻子！」

這句「小狗鼻」發言讓IU瞬間噴笑，原本準備好的深情情緒全沒了，忍不住回嗆：「你說我像小狗？」，笑翻現場工作人員。儘管兩人私下互虧不斷，但在正式開拍後，邊佑錫仍展現專業，一秒變回深情男神，與IU在凌霄花下完成唯美初吻。邊佑錫事後接受採訪時則大讚IU：「熙珠拍出來真的很漂亮，相信這一幕一定會成為經典。」

從「萬月社長」晉升「財閥希珠」：這次規模不一樣！

除了甜度滿分的吻戲，IU對於此次飾演的角色「熙珠」也展現了極大的熱忱。身為財閥第一順位後繼者，IU穿上華麗的絲絨禮服，優雅地坐在片場上座，霸氣表示：「雖然《德魯納酒店》的張滿月也是CEO，但這次的企業規模完全不同，尺寸大多了！」她更笑稱自己非常適任CEO角色，對這份「權力」感到很有責任感。

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「人品爭議」大反轉？IU幽默應對工作人員調侃

花絮中也錄下了IU私下隨和的一面。在前往慶州拍攝的途中，IU提到自己在休息站大啖核桃餅與辣炒年糕，沒想到工作人員開玩笑質疑：「我們有10個人，妳居然自己偷偷吃？熙珠的人品（人性）堪憂啊！」

面對突如其來的「人品質疑」，IU先是愣住、尷尬地轉動眼珠，隨後反應超快地反擊：「即便如此，你也不能說這是『IU的人品』吧！」巧妙地區分了角色與本尊。她隨後溫柔地對工作人員道歉，表示如果早知道大家想吃，一定會「開派對大請客」。

私下行程全公開：休假也沒忘了《魷魚遊戲》

值得注意的是，IU也分享了自己在休息期間的生活，透露除了研讀劇本，也看了《Kpop獵魔女團》以及廣受關注的《魷魚遊戲3》。拍攝當天即使工作到凌晨1點，IU依然活力十足地向每位工作人員致謝，展現出高度的專業與敬業精神。

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