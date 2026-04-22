NANA為入屋搶劫案出庭作證　當場對峙親講述「驚險奪刀回擊」細節

韓國女星NANA（林珍娜）的高級住處去（2025）年11月遭歹徒入侵搶劫，歹徒甚至還持刀威脅要錢，所幸遭她跟媽媽合力制伏，只是事後還爆出歹徒反咬母女倆殺人未遂等案外案。



原本母女倆拒絕以證人身分出庭，幾經幾番波折NANA今（21）天還是現身法庭，她一進去見到歹徒就直罵：「好玩嗎？你看著我的眼睛！」法官請她不要激動這才坐下。

NANA林珍娜（右）在2025年11月遭歹徒入屋搶劫，如今現身法庭對峙犯人。（news1）

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出庭當面怒嗆歹徒 法官安撫才肯坐下來

議政府地方法院刑事部今天下午針對NANA豪宅遭劫案開庭，NANA以證人身分出席。

一看到歹徒A某就開嗆：「好玩嗎？你看著我的眼睛！」法官見狀表示：「我能懂妳的心情，但在情緒激動的狀態下，審理無法順利進行。」安撫NANA也要她坐下，NANA回應：「我不可能不激動。」但最後仍依照法官指示坐下來，讓審理繼續進行。

提及當時狀況，NANA表示：「我聽到母親的哀號聲跟男子的呼吸聲音，聽到聲音後就察覺有危險，所以我很小心地走出去，目擊到當下的場面我非常激動，只想趕快過去把媽媽跟那個男人分開來。只是沒想到有刀，然後就想著要把刀奪過來。看到犯人的行動後，因為他手上拿著刀，我判斷他可能會對媽媽做出什麼事情，才出於本能防衛。」

NANA繼續陳述：「我揮舞刀子結果讓對方脖子受傷流血，A某對我說『我錯了、對不起，請救救我！』看到強盜的狀況，我覺得應該要讓他冷靜下來，也想聽聽看對方的說法。聽完之後，我認為帶著刀本身就是危險的行為，所以用口型暗示媽媽去報警。」

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