葉璇揭保母劫走祖墳與半數遺產　誓言奪回地契讓父親入土為安

藝人葉璇（Michelle）父親年前證實患上胰臟癌，葉璇為此不惜停工照顧老父親，然而不幸的是其父於去年中病逝。近日葉璇因亡父遺產問題身陷官司，與一名涉嫌轉走半數遺產並扣押祖墳地契的「保母」展開法律角力。葉璇稱為了讓老父能盡早入土為安，葉璇誓言奪回地契。



葉璇近日身陷官司。（《封神榜》截圖）

葉璇身陷遺產官司誓奪地契葬父

藝人葉璇（Michelle）近年為了盡孝而一度絕跡幕前，全因其老父年前證實患上胰臟癌，當時她毅然放下所有演藝工作，貼身陪伴老父在香港求醫並走過人生最後一段路。然而，隨著其父於去年中不幸病逝，Michelle非但未能停下來喘息，反而陷入了一場盤根錯節的爭產官司中。

葉璇爆父親於去年中不幸病逝（微博@葉璇

她還透露一名長期照顧其父、名義上是「保母」實則是「紅顏知己」的女子，早前涉嫌施計私自轉走老父半數遺產，手中更掌握著葉家祖墳的地契，現時甚至反客為主，入稟控告葉璇與其繼母以爭奪餘下的身家。Michelle直言自己與繼母淪為被告極其荒謬，最令她心如刀割的並非金錢損失，而是老父過世至今仍無法入土為安。對方將祖墓地據為己有，令老父骨灰暫時無處落葬，她誓言無論如何都要奪回地契，讓父親能與爺爺等祖輩葬在一起，完成這項最後的終身大事。

葉璇爆保姆搶家產。（葉璇抖音直播截圖）

葉璇爆保姆將祖墓地據為己有，令父親骨灰暫時無處落葬。（葉璇抖音直播截圖）

葉璇棄身家換家人團結

面對這宗牽涉巨額遺產的司法程序，Michelle表現得相當淡定且充滿信心，她指出該名女子並不知道其父與繼母在法律上從未離婚，在內地法律保障婚內財產的框架下，她相信法律能還其公義。雖然父親遺下的財富遠超其想像，但Michelle坦言對爭產沒興趣，甚至主動將自己應得的部分全數分給遭遇坎坷的繼母與細佬，自己僅保留了一輛當年載老父覆診、滿載紀念價值的殘舊座駕。

葉璇表示對爭產沒興趣。（微博@葉璇）

Michelle感嘆金錢買不到親情，這場風波反而成為了契機，讓原本關係疏離的姐弟與繼母變得史無前例地緊密。她甚至語帶同情地形容該名「保母」為法律文盲，認為對方的貪婪行為最終只會落得一場空，對她而言，那段陪伴父親病榻前的深刻相處，已是父親留給她最珍貴的遺產，遠比任何身家更具份量。

葉璇認為對方的貪婪行為最終只會落得一場空（微博@葉璇）

葉璇三十億點擊短劇續集開鏡回望當年辛酸

在處理家事的同時，葉璇亦宣布正式重投幕前工作，其參演的短劇《少夫人來自東北》在內地創下了高達三十億點擊的驚人紀錄，成績斐然。她透露劇組已決定在五月開拍續集並遠赴東北取景，消息公佈後預約人數已突破五百萬，演藝事業迎來新一波高峰。

葉璇參演短劇《少夫人在東北》。（微博@葉璇）

回想當初由內地來港發展的艱辛，Michelle憶述拍攝首部電視劇《廟街孖兄弟》時，曾因廣東話發音不準被搭檔嘲笑，但她感激對方的直言讓她苦練出一口純正粵語。隨後轉戰影壇出席國際影展時，她也曾因造型被時尚品牌的員工暗諷「娘娘哋」而險些被撤銷贊助，幸得品牌董事長鼎力支持才得以成行。