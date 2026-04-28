正義女神｜佘詩曼陳煒法庭正面交鋒　樂珈嘉情緒崩潰拍喊戲獲激讚

律政劇《正義女神》本周一至周五晚翡翠台八點半播映結局周。昨晚（27日）一集，佘詩曼為救涉謀殺案的繼女，毅然辭去法官職務轉任大律師，與陳煒展開火藥味十足的法庭對決。戲中阿佘展現「絕世好媽」無私母愛，樂珈嘉「無助式喊戲」大爆發獲網民力讚。



阿佘同陳煒之爭。（公關提供）

阿佘同陳煒之爭。（公關提供）

佘詩曼捨法官光環救女

言惠知（佘詩曼飾）因審理「銷贓案」期間傳召DOJ人員手法備受質疑，事件最終發酵至或需召開法官行為研訊，方官（李成昌飾）於關鍵時刻力挺言官，風波得以平息。另邊廂，惠知繼女天雪（樂珈嘉飾）疑遭迷姦兼暈倒送院，但因案發現場發現張景翔（馮皓揚飾）屍體，所有證據均指向天雪…為還愛女清白，言官即時辭去法官職務、轉以大律師身分為天雪辯護，期間因意見不合、與天雪爸爸光正（譚耀文飾）屢生衝突。為了避嫌，DOJ聘請高淑樺（陳煒飾）為案件任外判檢控官，致向來是宿敵的高大狀與言大狀終正面交鋒！二人單是挑選陪審團成員過程已針鋒相對，一場高智慧的法庭世紀大對決一觸即發！

Tracy出事了。（公關提供）

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樂珈嘉三場喊戲層次分明獲網民激讚

昨晚（27日）一集焦點場口，絕對是樂珈嘉的「小女孩式無助喊戲」。即將踏入24歲的珈嘉，在《正義女神》中不但要「減齡」7年（拍攝時22歲）演繹年僅15歲的天雪（Tracy）、踏入結局周後，更要應付連串不同類型及情緒要求的喊戲，對新人來說絕對是高難度動作。

單是昨晚一集，珈嘉便迎來三場不同狀態的喊戲，第一場是當她身處醫院時，警察衝進來說她涉嫌謀殺張景翔，並強逼處處維護著Tracy的言官離開現場時，Tracy即哭得像個孩子兼死命拉著言官唔放、當警方使用暴力強行拉開Tracy與言官時，Tracy再哭喊著大叫媽咪，而且越叫越淒涼，到言官真的離開時，Tracy還邊哭邊掙扎以表達慌亂且極害怕失去大人保護的狀態。

樂珈嘉尋晚第一場喊戲。（公關提供）

樂珈嘉尋晚第一場喊戲。（公關提供）

樂珈嘉尋晚第一場喊戲。（公關提供）

第二場，心急如焚的言官與光正，一人一句狂問Tracy案發經過，惜因太空油影響關係，Tracy根本毫無頭緒，在本身已迷失又驚惶的情況下，再加上父母的一人一句一輪嘴逼迫，一直努力保持冷靜的Tracy終告失守，邊落淚邊忟憎地大聲說：「我真係唔知呀！」之後再無助地含淚搖頭、狀甚可憐。

第二場喊戲，Btw呢場戲亦都見到阿佘同阿譚好有默契。（公關提供）

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第二場喊戲，Btw呢場戲亦都見到阿佘同阿譚好有默契。（公關提供）

第二場喊戲，Btw呢場戲亦都見到阿佘同阿譚好有默契。（公關提供）

到最後一場被盤問戲份，由於林景程飾演的阿Sir兇神惡煞，再加上Tracy駭然發現自己被迷暈期間原來被拍下大量不雅照片，陷入衝激又羞愧狀態的她、即時激動至扯晒蝦、更整個人撲入光正懷中不願面對；雖然天雪已告崩潰，但林景程依然咄咄逼人、並逼問Tracy「係咪殺咗張景翔」，不甘一再受屈的Tracy終歇斯底里邊吼叫邊反擊「我冇呀」，更一度崩潰至整個人癱軟在地上。

第三場喊戲，林景程鬼死咁惡嘅狀態都震撼到網民。（公關提供）

第三場喊戲，林景程鬼死咁惡嘅狀態都震撼到網民。（公關提供）

第三場喊戲，林景程鬼死咁惡嘅狀態都震撼到網民。（公關提供）

第三場喊戲，林景程鬼死咁惡嘅狀態都震撼到網民。（公關提供）

對於Tracy的三場喊戲表現，網民有讚有嘆，有人覺得Tracy太「媽寶」，但亦有不少網民覺得珈嘉演活了未成年溫室少女的狀態：「那種小孩子很依賴自己爸爸媽媽的狀態」、「一句叫著媽咪特別心疼」、「十幾歲的孩子碰到這種事情，哭和害怕不正常嗎？被冤枉謀殺喲！」、「15歲的女孩子就是這樣」、「哭戲很真實」、「沒見過風浪的小姑娘的自然反應」、「我家女兒就是這樣」、「演的很投入」、「這個角色哭戲這麼多確實很考驗演員」。

阿佘細膩詮釋無私母愛

除了珈嘉，言官對Tracy的付出更成為了網民熱話，有網民將言官送Tracy禮物、氹Tracy開心、安慰Tracy及二人溫馨拖手及互動等場面剪成合輯、歌頌阿佘的母愛。網民：「有言惠知做媽咪到底還有什麼煩惱」、「太羨慕Tracy了」、「阿佘互聯網女兒們表示羨慕」、「誰不想要一個這樣的媽咪」、「真的很有責任心，還要是後母」、「好愛惠知媽咪」、「最好的媽咪」、「言官的勇敢好純粹」。

阿佘望住珈嘉嘅眼神，真係好有母愛。（公關提供）

阿佘望住珈嘉嘅眼神，真係好有母愛。（公關提供）

阿佘望住珈嘉嘅眼神，真係好有母愛。（公關提供）

「新聞女王」上身逗弄小演員

其實現實中的阿佘亦絕對是母愛大爆發！話說佘詩曼與小演員黃梓曜拍攝一場言官夢見自己遭一身血的胡宇澤責難的戲份時，於鏡頭背後與黃梓曜玩得十分開心，二人除了鬥整古做怪、阿佘更「新聞女王」上身假裝採訪黃梓曜，十分有童心兼零架子。

阿佘唔單止好有母愛，仲好有童心。（ IG@wesley.w.t.y）