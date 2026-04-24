正義女神｜馮皓揚突破形象挑戰奸角　一秒轉換情緒演技獲激讚

《正義女神》是由無綫與優酷聯合出品，鍾澍佳、關旭總監製，方家逸、潘漫紅、楊雪兒總編劇的律政劇，主要演員有佘詩曼、譚耀文、陳煒、周嘉洛、許紹雄等。在最新播出的劇情中，言惠知（佘詩曼飾）隱瞞病情結果終在庭上暈倒，「燒屍案」改由鄭邵文（周嘉洛飾）接手。



《正義女神》是由無綫與優酷聯合出品的律政劇。（公關提供）

「燒屍案」由周嘉洛接手

言惠知（佘詩曼飾）為可繼續審理案情複雜的「非法處理屍體案」、決心隱瞞病情、結果終在庭上暈倒並需馬上接受手術，「燒屍案」改由鄭邵文（周嘉洛飾）接手。而原本一直因證據不足陷膠著狀態的「燒屍案」，因其中一名被告關勝輝（黃意天飾）轉做污點證人，並供出張景翔（馮皓揚飾）是殺人主腦，令案情一度有轉機；但由於張景翔當日指使友人毁屍滅迹時未有留下任何線索，加上鄭官接手後、代表律師高淑樺（陳煒飾）提出了大量張景翔不在場證明，張景翔亦肉緊兼淚如雨下地、自編自導自演了一幕又一幕的感人親情及義氣戲碼，最終成功獲判無罪。自覺聰明絕頂的張景翔，獲釋後向神秘網友坦言殺人上癮，並密謀合力上演另一場更瘋狂的殺人遊戲。

好少見羊羊呢啲表情，好有驚喜。（公關提供）

馮皓揚演活高智商殺人犯

曾有「身心障礙專業戶」之稱的馮皓揚（簡稱羊羊），曾因憑電影《媽媽的神奇小子》蘇樺偉一角贏得金像獎最佳男配贏得廣泛關注，另羊羊亦憑劇集《愛上我的衰神》、《法證先鋒VI》及《巨塔之后》等令其演技再獲肯定。而今次《正義女神》，羊羊一洗過往的單純小子Feel、搖身一變成為冷血高智商殺人犯，首度挑戰反派奸角！羊羊雖然擁有無邪臉孔，但卻依然憑邪惡暴戻的微表情及眼神，將張景翔極致扭曲又暴戾的精神狀態展現出來；羊羊同時亦將張景翔為了脫罪、假裝出來的痛心及無辜狀態拿揑得很精彩，與高成彬（劉倬昕飾）及梁雅文（陳若思飾）同樣一度贏得不少網民同情，難怪三人並列《正義女神》「三大惡魔少年」。

馮皓揚突破清純形象挑戰囂張奸角。（公關提供）

馮皓揚情緒轉換僅需一秒

與其他年青演員一樣，羊羊在劇中極有發揮，除了遭死者梁子俊（楊凱博飾）挑釁時露出以往演出極罕見的狠樣；昨晚一集當他被判無罪釋放時，神情由緊張轉換至「囂張勝利笑容」僅需一秒，配以輕佻至極的伸脷小動作，將張景翔內心的高傲、對自己脫罪精妙部署的享受、及視法律如無物的狀態完全展現出來。

馮皓揚情緒轉換僅需一秒，（公關提供）

馮皓揚演技獲網民激讚

更妙的是，除了眼神及微表情，就連聲線，羊羊都能演繹出得戚感，完全擺脫了以往的小子味道，難怪獲不少網民大讚可塑性高，更有網民指第一眼完全認不出是羊羊：「演奸角有突破」、「差點被騙了，看你在法庭上欲言又止、又流眼淚，還以為你有苦衷」、「看不出是《神奇小子》的演員，可塑性好強」、「很喜歡你那得戚的聲音」、「想不到你可以演這麼壞」、「微表情眼神一絕」。另有眼利網民發現羊羊面部圓了不少，對此羊羊直認不諱笑言：「拍攝時是暫時體型巔峰」。

佢呢場喊戲，好呃到人。（公關提供）

羊羊的厲害之處，是他與劉倬昕一樣，極能演繹極致的邪惡、同時亦演活了楚楚可憐樣。當他在庭上提到與做一樓一的母親（莊思敏飾）要偷偷摸摸見面時，其流露的痛心及可憐樣絕對呃到人。