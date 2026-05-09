鄭紹康生日會見證「天下第一關」號召力　集半個娛樂圈星光熠熠

有「天下第一關」之稱的鄭紹康（Francis）日前舉辦生日派對，聚會上星光熠熠，一眾好友齊慶祝。



鄭紹康日前舉辦生日派對。（IG@numberonepr）

鄭紹康生日派對星光熠熠

在香港演藝圈與時尚界擁有「天下第一關」美譽的頂尖公關鄭紹康，日前迎來了他的慶生月。作為圈中公認的人脈核心，鄭紹康的生日派對向來是星光密度的指標，而今年的聚會亦不負眾望，吸引了眾多演藝界好友現身道賀包括溫碧霞、麥明詩、向海嵐、翁嘉穗、施宇琪、陳詠詩、袁文靜、香胤宅、七仙羽、盛勁為、麥大力、涂毓麟、傅明憲、陳敏之、劉倩婷等一眾明星參加。整場派對充滿了歡聲笑語，鄭紹康與一眾賓客的合照在社交平台流出後，隨即引發熱烈討論，網民紛紛感嘆「第一關」的交友廣闊，簡直是半個娛樂圈的縮影。

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麥明詩溫碧霞現身顯深厚情誼

近年將事業重心轉向諮詢與法律專業領域的麥明詩，雖然作風趨於低調，但面對鄭紹康的生辰依然義氣現身。當晚她穿搭得體而不失知性美，與老友鄭紹康互動頻繁。溫碧霞則以一貫的嫵媚優雅造型亮相，凍齡狀態依然維持在巔峰，舉手投足間充滿貴氣。

溫碧霞、麥明詩亦到場慶生。（IG@numberonepr）

曾展望與葉蒨文驚喜現身見證好人緣

在這次精心安排的慶生聚會中，不少電視台的後起之秀與實力派演員均有出席。其中，近年憑藉主持與戲劇演出嶄露頭角的曾展望以及在《愛·回家之開心速遞》中表現亮眼的葉蒨文（Sophie） 亦是席上客。鄭紹康對後輩向來提攜有加，與這班年輕演員互動頻繁，現場氣氛融洽且溫馨。