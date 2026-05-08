李家鼎怒揭被李泳漢當人肉ATM　公開錄音證唔肯搵工謀住200萬定期

李家鼎（鼎爺）與大仔李泳漢的父子關係正式決裂，鼎爺日前接受《娛壹》訪問公開多段WhatsApp及電話錄音，力證長子多年來將他當成「人肉ATM」，謀住鼎爺200萬定期，鼎爺更一度哽咽，令人心酸。



鼎爺公開錄音留言證李泳漢謀住200萬定期

鼎爺憑《阿爺廚房》紅遍大江南北，本應晚年生活無憂，豈料卻成為大仔一家的經濟支柱。根據公開的錄音顯示，李泳漢對父親的財產瞭如指掌，甚至連鼎爺的200萬定期存款何時到期都計算在內。 錄音中，李泳漢語氣激進，斥責鼎爺：「喂，你咁樣做人唔得喎，有冇搞X錯？你有200萬點解俾唔到？又唔係要你一次過俾。」

李泳漢多謝大家關心。（葉志明攝）

年老無力負擔求減供養費 李泳漢大怒發爛

隨着年事已高，鼎爺爆自己將不獲續約，預料未來工作大減，供養大仔變得有心無力，於是提出「減磅」。怎知泳漢一聽大怒發爛，指鼎爺此舉是「趕絕」他，雙方爆發激烈口角。 鼎爺勸大仔找工作養家，李泳漢竟以「高中學歷都冇」為由，理直氣壯繼續做無業漢：「搵份搵份，我高中畢業都冇，我幾多歲？45歲，出去做鎖售員都唔請。（鼎爺：你兩公婆都唔做嘢，點養你呢？）」 李泳漢在電話中咆哮，指鼎爺此舉是「趕絕」他更以手執九龍塘屋契狠話連篇：「而家屋契喺我手，我掟x咗去銀行，你吹呀！」

李家鼎與李泳豪。(葉志明攝)

李家鼎與李泳豪以及黃夏蕙。(葉志明攝)

李泳漢早前在施明喪禮後受訪，還表現得一臉哀傷自稱「好Lonely」，如今錄音曝光，其語氣之囂張、索求之蠻橫，與其塑造的「孝子」形象大相徑庭。