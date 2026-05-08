因葵離世｜年前捲周永恆「家暴羅生門」　力挺對方做完手術已好轉

著名填詞人因葵（本名陸謙遊）昨日（7日）傳出離世消息，享年60歲。人稱「葵叔」的因葵於80年代中出道，是80、90年代香港樂壇的重要人物，為無數經典歌曲貢獻了脍炙人口的歌詞，當中以他為太極樂隊所作的《紅色跑車》最為突出。除了音樂成就外，因葵近年最引人注目的，就是他與周永恆的關係，以及因「家暴羅生門」風波而引起的熱議。

周永恆好友兼填詞人因葵（陸遜遊）日前在社交平台公開數張周永恒傷痕纍纍的照片，惹家暴疑雲。（IG@Christopher Loak）

因葵力挺周永恆

周永恆曾因捲入家庭暴力事件而飽受非議，甚至被冠以「世紀賤男」的稱號。但因葵始終力挺對方，認為外界僅見其一面，未察其全貌。二人於2019年相識後迅速成為摯友，經常一起健身、探討宗教哲學並進行音樂創作。葵對外透露，他與周永恆因彼此都有過情緒病的經歷而相互理解，共同支持。他視周永恆為「世侄」及音樂上的良伴，二人甚至計劃合力創作一首名為《賤男》的歌曲，以此讓音樂表達內心世界與個人救贖。

到底周永恆同內地妻Britni邊個打邊個？(周永恆ig)

因葵指周永恆腦瘤手術後情緒已經大有改善

2023年4月，因葵為了替周永恆鳴不平，在社交平台公開多張周永恆的頭部流血照片，指他疑被內地妻陳薇「家暴」，但就一直向身邊朋友稱自己是被打的那位。因葵強調周永恆在腦瘤手術後，情緒已經大有改善，卻遭受不公對待，他更公開狠批有人說謊及搏流量。事件很快便愈演愈烈，陳薇報警稱遭家暴，警方隨後拘捕了周永恆。有指周永恆曾瘋狂咆哮及爆粗，因葵親自還原真相，更怒斥有人將他的「創作」偷竊並當成犯罪證據。

因葵受訪時稱自己和周永恆做創作「功課」，聲稱事件與家庭暴力無關，而是偷竊。（IG@Christopher Loak）

因葵公開幫周永恆解釋

面對外界的質疑，因葵公開解釋那段錄音其實是自己為幫助周永恆進行音樂情緒練習所設計出的創作「劇本功課」，不是所謂的家暴證據。他強調那些錄音完全是藝術表演的一部分，對女方將相關內容用作誣告的行徑感到不齒與憤怒。因此，他選擇站出來講述真相，希望還周永恆一個清白，可見二人私交甚篤。