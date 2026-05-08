81歲李家鼎自揭不獲續約　由龍虎武師到《阿爺廚房》為家辛勞一生

一代硬漢李家鼎（鼎爺）早年再憑《阿爺廚房》重登事業高峰，以一手神乎其技的粵菜刀功與火候，成為TVB的收視保證。本應在演藝圈光榮引退、享盡清福，豈料因前妻施明離世一事，引發與長子李泳漢不和。李家鼎終於發聲，狠批李泳漢「多宗罪」。 李家鼎指近7、8年來，李泳漢一家幾口等開支，由他一個人承擔，每個月起碼支付5萬蚊家用，包括孫仔的保險、學費﹐又支付照顧施明及大仔一家的兩名外傭薪金，但李泳漢仍不時「苛索」。

81歲鼎爺自揭不獲續約。(葉志明攝)

事業告急不獲續約 大仔兩公婆拒絕搵工自力更生

除了面對與大仔李泳漢的家醜外，鼎爺亦自爆將不獲公司續約，預計未來工作大減，原以為身為長子的李泳漢能體諒老父，豈怒斥老父此舉是在「趕絕」他全家，李泳漢滿口歪理：「搵份搵份，我高中畢業都冇，我幾多歲？45歲，出去做銷售員都唔請！」鼎爺在訪問中反問：「你兩公婆都唔做嘢，點養你呢？」卻換來大仔理直氣壯的拒絕。

李泳漢一家大小的開支全由鼎爺一人頂起。（葉志明攝）

李泳漢得知老父收入減少後，竟怒斥鼎爺是在「趕絕」他全家。(葉志明 攝)

由龍虎武師到《阿爺廚房》登事業高峰會 為家辛勞一生

回看鼎爺的人生，他18歲入行做龍虎武師，曾獲國泰、邵氏等多間大公司垂青邀任男主角，但鼎爺為養活家人，寧願選擇薪酬較高、體力消耗更大的武師工作。70年代李家鼎加入無綫電視，1981年於情境喜劇《香港八一》至《香港八六》中飾演「李威」一角為人熟悉。多年來一直於無綫電視擔任演員及武術暨馬術指導，同時亦擔當電影演員及武術指導工作。因外型嚴肅威怒，多出演反派或武術高手，行內人尊稱「鼎爺」，威武形象深入民心。

鼎爺曾為養家放棄做男主角。

鼎爺因為肌肉大量流失，導致身體關節支撐力不足。(吳子生 攝)

鼎爺每一步都是血汗。（官方提供圖片）

鼎爺曾上TVB娛樂新聞台談到與施明如何教仔。（TVB娛樂新聞台截圖）

2004年至2005年期間，他陷入事業低谷，TVB底薪收入不足以維持生活，一代硬漢被迫在夜場兼職教授騎術，靠汗水熬過人生寒冬。當時TVB高層曾勵珍深知鼎爺廚藝了得，力排眾議免試鏡讓他主持《阿爺廚房》。鼎爺以精湛刀功及失傳粵菜秘訣一炮而紅，成功由「反派專業戶」洗底成「全港阿爺」。廣告、代言接踵而來，更開設燒鵝湯館，迎來事業最高峰。隨著近日爆出家醜，外界才驚覺鼎爺多年來為養活大仔李泳漢一家，背負沉重經濟負擔，令人唏噓不已。