李泳漢學歷之謎　昔參選稱讀大學政治系　今哭窮：高中都冇畢業

李家鼎（鼎爺）與大仔李泳漢的家醜愈演愈烈，隨着鼎爺公開錄音，除了揭露長子「啃老」惡行外，更意外扯出一場「學歷羅生門」。在錄音中，45歲的李泳漢以「高中畢業都冇」為由拒絕搵工，理直氣壯要求老父供養；然而翻查紀錄，李泳漢多年來對外的學歷陳述卻版本紛紜，疑點重重。

施明跌倒受重傷後，因半身不遂失去與外界聯絡的能力，一切探視及消息轉達便由同住的李泳漢全權掌控。（facebook圖片）

李泳漢多謝大家關心。（葉志明攝）

李泳漢表示要堅守阿媽尊嚴。(葉志明攝)

李泳漢名校出身 16歲已赴美求學

在鼎爺公開的絕密錄音中，李泳漢面對父親勸喻搵工，聲嘶力竭地自辯：「我高中畢業都冇，我幾多歲？45歲，出去做銷售員都唔請！」 但根據早年資料及媒體報導，李泳漢背景並不簡單，他曾自稱畢業於名校喇沙小學及聖保羅書院。2002年，有報道指李泳漢16歲已赴美求學，一度獲美國西點軍校取錄訓練成為教官，但因施明反對而放棄。及後，修畢Community College的大專課程，本欲升讀大學政治系，但因施明希望他留在身邊，故現時還未決定未來路向。

有報道曾指他一度獲美國西點軍校取錄訓練成為教官，但因施明反對而放棄。（Facebook照片）

兩度參選曾聲稱修讀政治學

2011年，李泳漢曾進軍政界，與人民力量合作參選區議會選舉。當時他在訪問中大談政治抱負，更清楚表示：「以前喺大學讀書都係修讀政治學，所以並唔係突然間對政治有興趣。」2016年，他再以以獨立身分宣布參選於九龍西區立法會選舉，頻頻落區見街坊，當時更埋怨李家鼎冇俾錢他做選舉經費。

李泳漢曾參選區議會及立法會，可惜均落敗。（facebook@李泳漢）

李泳漢曾參選區議會及立法會，可惜均落敗。（facebook@李泳漢）

李泳漢曾參選區議會及立法會，可惜均落敗。（facebook@李泳漢）

如今如爆「高中畢業都冇」？

不少網民曾質疑獲世界知名的美國西點軍校（West Point）錄取訓練成為教官。當時說法指是因為生母施明反對，他才放棄軍旅生涯回港。如果曾獲軍校錄取，為何今日會變成「高中畢業都冇」？