袁嘉敏曬超性感加細碼泳裝照　大騷噴血身材畫面極震撼

現年41歲的前港姐袁嘉敏（Candy）數年前因與百億富商鍾培生父子的糾紛而移居英國，近年高調宣布回流香港，除了頻繁到內地登台演出之外，更選擇利用身材天賦，經營Patreon及社交平台賣性感賺取收入。



袁嘉敏大曬性感泳裝照。（IG@candy_kamanyuen）

袁嘉敏大曬性感泳裝照

近日袁嘉敏飛到曼谷，於社交平台連曬多張超性感加細碼泳裝的靚照，並趁機附上Patreon連結，號召粉絲付費解鎖更多相片及影片。相中她以一身超性感deep V剪裁黃綠色泳裝上陣，搭配鏤空露腰設計，將她的驕人曲線表露無遺。然而泳裝布料略顯單薄，難以遮掩其豐滿上圍，玲瓏身段呼之欲出，畫面視覺效果十足，相當震撼。

袁嘉敏大曬性感泳裝照。（IG@candy_kamanyuen）

袁嘉敏大曬性感泳裝照。（IG@candy_kamanyuen）

袁嘉敏曾公開炮轟鍾培生及其父親

袁嘉敏當年憑《鴨王》一脫成名，可惜演藝事業並未一帆風順，她曾在社交平台突然公開炮轟鍾培生及其父親鍾仁偉，形容與鍾家相處的經歷是「一年的噩夢」，更指兩人有各種「古怪要求」並斥他們是「人渣」，隨即引發網上熱議。而後袁嘉敏移英失敗後，回流香港宣布進軍Patreon平台，為吸引更多支持者追蹤訂閱，她不時在社交平台接連發布多張三點式泳裝照片及影片藉此宣傳自己的Patreon賬號。