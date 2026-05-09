李泳漢公開多條錄音爆內幕 指李泳豪軟禁李家鼎 太太控制財產

李家鼎（鼎爺）與大仔李泳漢的父子關係正式決裂，鼎爺日前（8日）接受訪問公開多段WhatsApp及電話錄音，力證長子多年來將他當成「人肉ATM」，謀住鼎爺200萬定期，鼎爺更一度哽咽，令人心酸。

而李家鼎細仔李泳豪接受《香港01》獨家訪問表示，母親施明的遺產與及李家鼎所有財產都交托給他，他亦會找專業人仕處理，更透露鼎爺現在行動不便，連洗衫都做不到，自己同太太都會照顧鼎爺。

但事態又有新發展，李泳漢今日（9日）接受傳媒訪問，並公開一些影片及錄音，指李泳豪及太太現正軟禁李家鼎，李家鼎對他的指控都是受弟弟的指示，目的是要整死他，那就沒有人跟他爭家產。

報導中更有一條影片，李泳漢指是李家鼎去年6月向他求救，指自己被李泳豪兩公婆軟禁，連網上銀行密碼亦被更改，所以他沒有錢用，希望李泳漢給他送飯。當李泳漢趕到李家鼎家中，李家鼎稱怕被李泳豪兩公婆知道，不敢出門，李泳漢惟有隔住門與他對話：「點解你要咁聽佢講？係咪你唔聽佢話又要罰錢呀？啲錢轉晒佢Account呀？咁佢日日罰你都得㗎喎！佢根本搵藉口嚟攞你錢，同搶冇分別，你加佢名唔係Approve佢咁轉錢，咁係詐騙行為，我依家叫你行出嚟，你Stay喺度就愈多麻煩。」李家鼎即大叫：「我唔行得出去㗎，（你畀人軟禁咗喺自己間屋度？）係呀！係呀！（邊個軟禁你？）咪你細佬，（係咪李泳豪？）係呀，（同埋台灣婆？係咪佢兩公婆？）差唔多啦。」

另外一條是電話録音是李泳豪指李家鼎經常講大話，「你最叻㗎啦，擘大眼講大話，講嘢冇公信力，事實擺在眼前，一毫子都冇嘅人（指李泳漢），唔係你畀係邊個畀呀？你真係侮辱人哋嘅智慧，你會唔知？你乜都話唔知㗎啦！」

之後再有一條電話錄音指李泳豪對鼎爺不禮貌，「我雖然就唔知你同我阿叔、姑姐係點樣相處，但到今日點解你哋咁唔Friend，我已經睇在眼內，心裏有數，或者你哋大家都有問題，但你都係好有問題，三叔有一句好啜核：『你老竇呀一世夠運！』講完㗎啦，其實真係喎，依你咁樣做人方法，唔係畀人打就唔會喺呢行撈。」

李泳漢除了提供影片及電話錄音指控李泳豪外，亦有一些聲帶指責李泳豪太太Agnes，有一條是李家鼎指李泳豪妻子Agnes要他乖乖就範，「佢（Agnes）一入嚟閂窗閂玻璃，你唔好嘈，唔好郁呀，一郁我就嗌救命，（條女呀 ？李泳漢問）係呀」

另外有三條錄音，就指Agnes控制了鼎爺的財政，「記住呀，你整車都要攞單，我要睇一睇張單上面幾多錢，先可以畀你。」

「燈油火蠟水電一個月都唔會超過3萬，你唔好同我扮嘢喇，你所有啲數，我哋都同你計咗㗎，你自己都寫過出嚟，你每3日就半隻雞，你淨係鍾意食蒸雞，咁可以用幾多錢呀？你又唔出街，你呢個月使多咗錢，就係買多咗個手提電話，因為你自己掟爛咗部手提電話，你冇其他消費，總之，聽清楚16萬6千幾，就係你7月至11月嘅生活費。」

「我老公細個你點教佢㗎，畀你咁多就係咁多，你自己想用就自己想辦法，咁如果你冇錢仲碌卡，就要自己負責喇，你唔好唔記得咗，你嗰日趕趕趕，趕出去想撳錢，跟住你撞車呀，連個天都唔畀你做呢件事，你自己諗清楚。」三條錄音雖有提及鼎爺的理財，但態度及語氣不算太沒有禮貌。