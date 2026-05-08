鄭欣宜近照曝光狀態大勇曬A+笑容　停工3年傳出戰《歌手2026》

鄭欣宜（Joyce）自2023年舉行完三場紅館演唱會後就突然神隱，一直未有公開現身，直至去年登上內地節目《歌手2025》，成為第七期補位歌手，亦是欣宜神隱兩年重返舞台的頭炮，但就在節目播出前，節目組在微博突發聲明公布欣宜在拍攝期間發生意外，因傷退出比賽，令人遺憾。上個月鄭欣宜現身內地，一頭金髮的她狀態大勇，更有傳她將會參加《歌手2026》，令一班粉絲非常期待。日前欣宜現身牙醫診所，近照曝光獲網民大讚！

鄭欣宜（Joyce）自2023年舉行完三場紅館演唱會後就突然神隱，一直未有公開現身。（資料圖片）

《歌手2025》本來是鄭欣宜神隱兩年後的復出舞台，但因為受傷而被逼告吹。（網上圖片）

欣宜綵排花絮。（微博@Joyce鄭欣宜）

綵排現場。（影片截圖）

上個月鄭欣宜現身內地，同粉絲合照。（小紅書圖片）

鄭欣宜現身牙醫診所容光煥發

該牙醫診所在IG分享欣宜的近照，並寫道：「Always a joy to treat our favourite pop star @princejoyce over the years! We both agreed her smile is shining at an A+ these days 🌞（多年來為我們最喜愛的流行歌手鄭欣宜服務是我們的榮幸！我們都認為她最近的笑容達到A+級別）」。相中所見，全黑打扮的欣宜笑容滿面，容光煥發，狀態極佳！

欣宜狀態極佳！（IG@crowndentalstudio）

鄭欣宜。（IG@princejoyce）

鄭欣宜。（IG@princejoyce）

鄭欣宜去年因傷退出《歌手2025》

鄭欣宜自3年前神隱後，有傳她因抑鬱症停工，又一度有傳她在加拿大秘密產子，她更將IG所有帖文清零，而YouTube頻道的Vlog亦刪走，引發外界無數猜測。去年內地節目《歌手2025》宣布欣宜成為第七期補位歌手，但在欣宜拍VCR期間因工作人員對燈光器具處置不當，令她意外受傷，原本欣宜希望繼續演出，但因肩頸及耳部傷情仍沒消退，未能達到最佳演出狀態，思考後決定退出，待身體恢復後再回歸舞台。而欣宜因傷退賽後亦有在微博發文道歉：「『哭也要去面對，笑也要去面對。不如笑着吧！』- 母親大人的話。人生充滿未知，意外難免發生。作為一名從業多年的表演者，我深知在這個行業中，意外時有發生，難以避免。 謝謝歌手，讓我站在如此美麗的舞台上，讓我找回自我，哪怕只是綵排。我要向所有一直等待我的粉絲們說聲抱歉，我一定會回來的！」

欣宜因傷退賽。（微博圖片）

在節目播放前，湖南衛視在微博公告欣宜因傷退賽。（微博圖片）

欣宜發文道歉。（微博截圖）