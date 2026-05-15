張柏芝空降北京出席高級珠寶展狀態驚人　全球總裁全程熱情作陪

香港實力影后張柏芝5月14日空降北京，出席高級珠寶私享展及晚宴，優雅亮相頂級奢享盛會，成為全場矚目焦點。



張柏芝空降北京出席高級珠寶展。（公關提供）

張柏芝空降北京狀態驚人

剛陪伴愛子温馨慶生的張柏芝，便即刻飛往北京赴宴，兼顧家庭與事業的從容姿態，盡顯成熟女性魅力。當晚她一身全黑御姐風造型驚豔登場，利落無袖馬甲勾勒流暢肩頸線條，搭配垂感十足的魚尾長裙盡顯曼妙身姿，長款黑絲手套增添神秘氛圍感，利落幹練的盤發凸顯優越骨相，肌膚狀態緊緻動人。

張柏芝空降北京狀態驚人。（公關提供）

張柏芝上身兩套高珠重磅登場

張柏芝先後佩戴兩套品牌重磅高級珠寶登場，華貴珠寶襯得氣質明豔大氣，港風美人的絕代風姿與珠寶的璀璨光芒完美交融。上身的兩套高級珠寶，活動結束後便被現場VIP貴賓火速購入，印證其超強時尚號召力與高端圈層認可度。

張柏芝上身兩套高珠重磅登場。（公關提供）

麒麟全球總裁全程陪同張柏芝觀展

本次盛會星光雲集，張柏芝與世界乒乓球冠軍王楚欽同台亮相，碰撞出別樣的時尚火花，成為當晚一大亮點。現場品牌全球總裁全程陪同張柏芝觀展，二人近距離熱聊，深入交流品牌美學理念，展現品牌對她的高度重視。從家庭日常到高端奢享舞台，張柏芝始終以鬆弛大氣的姿態，演繹獨屬於自己的璀璨格調，持續成為高端品牌青睞的合作對象。