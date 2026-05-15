《屋頂》歌手溫嵐突爆進ICU　經理人證實：敗血性休克且狀況不明

温嵐驚傳健康亮紅燈！經紀人（經理人）15日突在FB發文證實，温嵐因身體不適緊急送醫，目前正在加護病房（ICU）接受治療與觀察。



據悉，她是敗血性休克，經紀人表示：「在加護病房，狀況不明，一切等候醫生。」

溫嵐突爆身體嚴重不適進ICU。（微博@溫嵐LANDY）

溫嵐是知名歌手，有《屋頂》、《夏天的風》等代表作，曾擔任杜德偉演唱會嘉賓：

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經紀人表示，5月14日清晨接獲温嵐來電，對方表示身體明顯不適，且持續高燒未退，還伴隨劇烈腹痛症狀，因此緊急送醫治療。經醫療團隊評估後，目前安排於加護病房密切觀察與治療中。

突如其來的健康狀況，也讓温嵐不得不取消後續工作及相關公開行程。對此，經紀人代為轉達温嵐的歉意，表示她對於臨時取消工作、造成歌迷、主辦單位及合作夥伴不便，感到十分抱歉，也向外界致上誠摯歉意。

經紀人也透露，現階段溫嵐將全面暫停工作，專心配合醫師治療與休養，希望能盡快恢復健康，早日回到舞台與粉絲見面。

貼文曝光後，立刻湧入大批粉絲留言打氣，

「希望姐姐早日康復」

「看到ICU嚇到」

「拜託平安沒事就好」



也有不少圈內好友轉發關心，盼她度過難關。

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