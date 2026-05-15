谷薇麗教堂儀式告別塵世　兒手捧亡母遺照悲痛隨柩鍾楚紅泣不成聲

名導谷德昭的胞姊香港影壇資深製作人谷薇麗（Linda）早前傳出離世消息，終年73歲。其家屬昨日於香港殯儀館設靈，並於今日（15/5）早上舉行教堂儀式，多位演藝界好友現身靈堂，場面哀傷。



谷薇麗丈夫林炯熾。（陳順禎攝）

教堂儀式莊嚴肅穆 兒子捧照強忍悲痛

今早9時正，谷薇麗的靈柩由香港殯儀館移往聖約瑟堂進行教堂儀式。儀式全程閉門進行，氣氛莊嚴肅穆。約於上午11時許，儀式正式完畢，眾多演藝界親友陸續步出教堂，眾人神情凝重，難掩喪親及喪友之痛。其中鍾楚紅更是難掩感傷，離場時一路低頭飲泣、泣不成聲，盡顯兩人多年來深厚的不捨之情。

兒子捧照強忍悲痛。（陳順禎攝）

鍾楚紅難掩感傷，離場時一路低頭泣不成聲。（陳順禎攝）

隨後，谷薇麗的兒子在親友陪同下步出，他手捧亡母遺照登上靈車，女兒跟隨其後，二面上流露出的無限哀思。靈柩則在工作人員的協助下緩緩送上靈車，送到歌連臣角火葬場進行火化，一代電影幕後英才正式告別塵寰。

一代電影幕後英才正式告別塵寰。（陳順禎攝）

胞弟谷德昭低調送別 眾星到場致哀

作為胞弟的谷德昭，連日來為姊姊的身後事奔波。今日他以一身素色西裝現身，雙眼通紅，顯然對姊姊的離去感到萬分不捨。谷薇麗在行內人緣極佳，昨日及今日均有不少圈中好友到場或致送花圈，表達最後的敬意。