《名偵探柯南》毛利蘭聲優山崎和佳奈病逝　遺作電影7月香港上映

陪伴無數動漫迷度過童年與青春的熟悉嗓音，如今已成絕響。日本知名聲優經紀公司「青二製作」於5月15日發布令人心碎的訃報，證實為《名偵探柯南》女主角「毛利蘭」獻聲長達30年的資深聲優山崎和佳奈，已於今年4月18日因病辭世，享壽61歲。她才剛於今年2月中旬宣布因身體不適全面停工休養，未料僅短短兩個月便不敵病魔，令全球廣大動漫迷萬分不捨。



為《名偵探柯南》「毛利蘭」獻聲長達30年的資深聲優山崎和佳奈，於4月18日因病辭世享壽61歲。（動畫截圖）

團隊與原作者沉痛發聲 緬懷無可取代的聲線

自1996年《名偵探柯南》電視版動畫首播起，山崎和佳奈便將青春與心血全數奉獻給了「小蘭」，將近30年的歲月裏，她的聲音早已成為粉絲心中無可取代的經典。動畫製作委員會為此特別發布聲明致上最深切的謝意，感謝她這三十載的辛勞與貢獻。

日媒Oricon發文宣佈著名聲優山崎和佳奈去世。（X截圖）

面對多年戰友的離去，原作者青山剛昌更是難掩失落，哀痛地表示：「那個宛如理所當然般存在、總是讓人感到無比安心與柔和的嗓音，如今卻永遠聽不到了，真的讓人悲痛萬分。」

《名偵探柯南》動畫製作組與《柯南》原作者青山剛昌已發文哀悼山崎和佳奈。（網上圖片）

摯友與「新一」崩潰心碎 承諾友誼長存

這份跨越多年的羈絆不僅存在於作品中，更深深影響著戲外的同僚。《柯南》男主角「工藤新一」的聲優山口勝平坦言，聽聞死訊的瞬間震驚到無法言語，直呼「這是在開玩笑吧？」他形容自己的心彷彿被掏空了一大塊，腦海中只剩心跳聲在迴盪。儘管情緒難以平復，但他決心化悲痛為力量，帶著對故友的思念全力以赴完成眼前的演出工作。

《柯南》男主角「工藤新一」的聲優山口勝平聽聞山崎和佳奈死訊的瞬間震驚到無法言語。（X截圖）

而聲演小蘭死黨「鈴木園子」的松井菜櫻子，則寫下了一段感人肺腑的告別語。她感性承諾，無論歲月如何更迭，小蘭與園子生生世世都會是最好的知己，並溫柔地對她訴說了最後的感謝。

「鈴木園子」的聲優松井菜櫻子，感性表示：「小蘭……我會一輩子都是你的朋友哦。」（X截圖）

最新劇場版成絕響遺作 岡村明美正式接棒

回顧山崎和佳奈精彩的配音生涯，出生於1965年的她，除了演繹毛利蘭之外，也曾為《橘子醬男孩》的秋月茗子、《甜蜜小天使》的加賀美厚子等知名角色注入靈魂。對於想要再次回味她溫暖嗓音的粉絲來說，如今2026年7月9日於香港上映的電影《名偵探柯南：高速公路的墮天使》，將成為她在大銀幕上最後的原音遺作，希望未來《柯南》fans們能行入影院，聽見她生前為該角色錄製的最後配音。

《名偵探柯南：高速公路的墮天使》香港上映時間為2026年7月9日。（電影海報）

《名偵探柯南：高速公路的墮天使》將成為山崎和佳奈在大銀幕上最後的原音遺作。（電影海報）

關於「毛利蘭」一角未來的配音安排，官方也已做出明確決策。自今年3月起臨危受命、暫代該角色的資深聲優岡村明美（以《航海王》娜美一角聞名），未來將正式接棒。製作團隊強調，未來將帶著對山崎和佳奈的崇高敬意，繼續將小蘭這個角色的精神傳承下去。