戴祖儀合照獨著紅色衫極搶眼　韓國旅遊挑戰腳骨力被控訴唔畀食嘢

藝人戴祖儀（Joey）日前與一班好友飛到韓國旅行。從她分享的合照可見，全團唯獨戴祖儀一人穿上紅白色條紋外套，其餘好友則一致穿著藍色。同行好友更搞笑留言揭開這群「藍衣軍團」的身份差別：「我啱啱發現，做咗媽媽升咗呢可以着藍色，未結婚生仔嘅先可以着紅色」，笑翻一眾網民。

戴祖儀和一班好友到韓國旅遊。（IG@joeythyee）

只有戴祖儀穿紅色衫。（IG@joeythyee）

驚嘆靚媽超強戰鬥力

本以為與媽媽級朋友同行行程會較為悠閒，豈料現實卻變成了考驗體能的「地獄團」。一班靚媽體力驚人，由朝行到晚狂行街，令戴祖儀在社交平台大呼吃不消，發文寫道：「喺呢一班媽媽們嘅帶領下，有一個好滋養嘅行程，笑話。每日一擊大眼只能行街，野都冇得我食」，並自嘲：「雖然我嘅腳骨力是最廢的，但係捱餓方面我一定係冠軍」。

由朝行到晚狂行街。（IG@joeythyee）

戴祖儀自稱捱餓冠軍。（IG@joeythyee）

好友爆笑要求開減肥團

貼文一出，隨即引來同行好友留言反擊，爆笑「投訴」戴祖儀：「留意！戴祖儀由前一晚夜晚8:00俾完飯我食，要去到第二晚嘅八點先再俾第二餐我食，24個鐘只會提供一杯Starbucks俾我飲，不過佢請嘅。」，更直言要「誠徵旅行社同戴祖儀Crossover一個減肥旅行團。」看來這趟韓國之旅雖然極度考驗腳骨力，但閨密之間的有愛互動依然充滿笑料！

戴祖儀被好友控訴唔畀食嘢。（IG@joeythyee）