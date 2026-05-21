舒淇僅把馮德倫排第四位　蔡康永爆金句：有你真好，不是沒你不行

舒淇與馮德倫結婚以來低調而恩愛，是圈中一對羨煞旁人的夫妻，上月舒淇獲得金像獎「新晉導演」獎，馮德倫都有跟她慶祝。不過近日舒淇與台灣名主持蔡康永對談時，就透露愛情對自己而言僅排第四、第五位，令人相當驚訝。

舒淇與馮德倫結婚以來低調而恩愛，是圈中一對羨煞旁人的夫妻，上月舒淇獲得金像獎「新晉導演」獎，馮德倫都有跟她慶祝。（IG@sqwhat）

舒淇表示：「我這個人比較沒有把感情放在頭兩位，我先是事業，再是我自己，然後應該就朋友吧，才會是感情。」蔡康永不禁問：「作為你另一半，聽到這個不會覺得被忽視嗎？排到第四名耶！」她回答：「那現在更後面了，還有我家人，然後他才是最後一個。（蔡康永：你這真的很糟糕！）不是啊，因為他是最有安全感的那一個啊！我覺得真正會待在你旁邊的人，其實是會去支持你的，如果我要為了他而放棄什麼，他就不是一個對的人。」

舒淇表示：「我這個人比較沒有把感情放在頭兩位，我先是事業，再是我自己，然後應該就朋友吧，才會是感情。」

舒淇說：「我覺得真正會待在你旁邊的人，其實是會去支持你的，如果我要為了他而放棄什麼，他就不是一個對的人。」

舒淇更不諱言這個順序並沒有隨著不同階段去變化，愛情從來都只是第四或第五位，一直沒進前三，她說自己小時候甚至沒有想過要談戀愛，「我也會害怕跟一個人確定下來，我可能要為他付出我的工作、時間，只能乖乖待在家裡，這不是我，這不是我要幹的事情。」她直指：「我覺得工作上帶給我的滿足，多過談戀愛。」舒淇覺得談戀愛是開心，但會有猜忌、曖昧，如果要花這麼多時間在一個人身上，然後可能工作又不專心，她無法應付，覺得太累了。

舒淇說愛情從來都只是第四或第五位，一直沒進前三，她說自己小時候甚至沒有想過要談戀愛，直指：「我覺得工作上帶給我的滿足，多過談戀愛。」

到後來，蔡康永說他認為愛情是被高估的，舒淇接話：「我覺得你可以談戀愛，我覺得愛情還是特別美好的，但是不要沉溺，你還是要有自我，這一點還是很重要的。」蔡康永補充，不要讓愛情變成依賴，舒淇更是十分同意：「哪怕結婚了，你也不需要去依賴一個人，首先這樣生活會很枯燥。」而蔡康永之後下的結論，更讓全網叫好：「我覺得一定是有你真好，而不是沒有你不行。」舒淇也表示要把它記住，放到下一步電影去。

舒淇剖白愛情觀：「我覺得你可以談戀愛，我覺得愛情還是特別美好的，但是不要沉溺，你還是要有自我，這一點還是很重要的。」