陳柏宇欲換車與老婆有分歧　七月個唱拒穿緊身褲：而家邊有人著架

歌手陳柏宇（Jason）今日（21日）以「星級嘉賓」身分現身沙田，出席汽車品牌的新車發佈會。陳柏宇除了即場獻唱歌曲《霸氣情歌》及《旁若無人》外，更在受訪時大談七月演唱會的籌備進度。

陳柏宇出席汽車品牌活動，他笑言從未追求過「拒絕外母型」的跑車，因為太貴。（陳釗 攝）

與老婆符曉薇買車意見分歧

陳柏宇受訪時，坦言現在買車完全是以實用和家庭為首要考慮，有意換一輛再大一點的電車，不過在挑選車型上，與太太符曉薇（Leanne）有不同意見，「太太唔太想揸七人車款，但我依家覺得唔係太夠用，擺咗兩張car seat入去，仲有大量玩具，已經無曬空間，想載多個人都唔得。」

陳柏宇自爆與老婆符曉薇在買車上意見分歧。（陳釗 攝）

積極備戰7月生日演唱會 拒穿緊身褲

談到即將於7月舉行的演唱會，加上適逢他的生日。陳柏宇透露籌備得如火如荼：「自己就已經集齊晒所有練歌需要嘅野，就好頻密咁去練。」他表示今年很有計劃，不僅為自己設定了特定的練習時間，更有積極健身，希望以最佳狀態示人。至於服裝方面，曾唱歌唱到「有生理反應」的陳柏宇，被問到揀褲會選擇緊身還是寬鬆款式時，笑說：「而家邊有人著緊身褲架！」場面十分搞笑。

陳柏宇透露7月的演唱會籌備得如火如荼。（陳釗 攝）

考慮安排女兒上台感受氣氛 歌單有驚喜

問到演唱會會否安排兩位愛女上台？陳柏宇坦言有考慮過，看看怎樣安排，「佢哋應該唔會表演，但想佢哋一齊玩，上台奔跑下，感受下個氣氛算啦。」至於加場為生日場，會否有特別環節？他說暫時未想到，演唱會的rundown仍不斷修改中，但歌單上他會盡力滿足粉絲訴求，「我諗有一樣嘢我會做嘅，就係會準備多啲歌。希望每晚都可以唱到一啲唔同嘅舊歌，亦希望我哋有更多時間去練。」問到目標是否每晚唱到「超時」？他則直言不會，因為要確保狀態。