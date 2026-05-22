影后自爆獲獎後變囂常對導演發脾氣　若非前輩點醒已變大牌討厭

影后兼最佳新導演舒淇近日與台灣名主持人蔡康永對談，在網上掀起不少話題，其中一段舒淇大方分享二十多歲時因獲獎變得「趾高氣揚」，會對導演發脾氣，因為她覺得自己說的話是有道理的，幸好九屆金像最佳攝影師黃岳泰提醒她：「不管你『可是』什麼，只要是發脾氣的那個人就不對了。」令舒淇有了很大改變，更表示沒有對方，自己可能已變成一個很大牌、很討厭的女演員，不會有今時今日。

舒淇上月在金像獎上勇奪「最佳新晉導演」獎。（IG@sqwhat）

與蔡康永大談失敗論 視挫折為成長路上必修課

舒淇與蔡康永談到「失敗」時，舒淇認為失敗也是一種成長，尤其失敗後能爬起來是特別厲害，而且也能從失敗中學習。她認為除了「身敗名裂」外，失敗對演員是很好的經歷，蔡康永則說：「每個能夠修復的失敗都是值得的失敗」，舒淇十分同意，認為盡力做好後的失敗，只是不盡如人意而已，是成長路上的提醒。

舒淇與蔡康永對談，大談對「失敗」的看法。

蔡康永則說：「每個能夠修復的失敗都是值得的失敗」，舒淇十分同意，認為盡力做好後的失敗，只是不盡如人意而已，是成長路上的提醒。

新人姿態獲獎險成大牌女星 感恩黃岳泰當頭棒喝

之後舒淇分享年輕時的經歷，她1997年憑《聲色男女》獲得金像獎最佳新演員、最佳女配角，絕對是超班的「怪物級新人」，但同時她不諱言自己有點囂，幸好遇上金牌攝影師黃岳泰，否則自己沒有今日，她感恩自己一路上其實很多貴人扶助，並說：「我30歲之前， 25、26歲的那個時候，又拿了最佳新人獎，又拿了最佳女配角，又常常入圍一些獎項，多多少少還是會有一點趾高氣揚的，如果那時候沒有一個黃岳泰老師，這個攝影師他提醒我的話，我覺得我可能就……就真的會變成一個很討人厭、很耍大牌的一個女演員，也可能沒有今時今日了。」

舒淇分享年輕時的經歷，她1997年憑《聲色男女》獲得金像獎最佳新演員、最佳女配角，絕對是超班的「怪物級新人」，但同時她不諱言自己有點囂，幸好遇上金牌攝影師黃岳泰，否則自己沒有今日。（YouTube截圖）

黃岳泰曾九度奪得金像獎「最佳攝影」。（電視截圖）

自恃「大小姐」對導演爭論發脾氣 銘記教誨收斂

舒淇指經理人本來稱她做「大小姐」，未知是否因為這樣，她漸漸都覺得自己真是「大小姐」了，表示：「就慢慢慢慢的可能比較傲氣了，在現場的時候，我覺得那時候也不是耍大牌，但很容易發脾氣，很容易跟導演槓起來，他（黃岳泰）就看不過去，他就提醒我了。當然我會跟他講，『可是什麼什麼……』他說不管你怎麼樣，不管『可是』什麼，只要是發脾氣的那個人就不對了。所以那時候有一陣子，人家在香港圈子裏頭就會說我脾氣很不好，還好他那時候提醒我，之後我就慢慢慢慢收。」

舒淇指經理人本來稱她做「大小姐」，未知是否因為這樣，她漸漸都覺得自己真是「大小姐」，慢慢變得傲氣了。（YouTube截圖）

黃岳泰對舒淇說，無論什麼都好，總之發脾氣就是不對了。（YouTube@ FreshWaveFestival）