樂壇判官周啟生點評康堤歌藝稱「午間一笑話」　MC張天賦同中槍

周啟生有「樂壇判官」之稱，過往不止一次批評新一代歌手，包括：MIRROR、林家謙、陳蕾，甚至是天后級的楊千嬅，都曾被他批評，之前被問到有沒有欣賞的新一代歌手時，他就回答：「如果新一代真係好突出，我一早讚咗啦。」似乎對現今的歌手非常不滿。近日周啟生貼出MC張天賦、康堤、Gareth. T開拉闊音樂會《<3少於三｜MC張天賦x CONSTANCE x Gareth.T》的片段，針對康堤翻唱關淑怡《難得有情人》的表現發表意見，稱：「午間一笑話」。

周啟生有「樂壇判官」之稱，過往不止一次批評新一代歌手，包括：MIRROR、林家謙、陳蕾，甚至是天后級的楊千嬅，都曾被他批評，之前被問到有沒有欣賞的新一代歌手時，他就回答：「如果新一代真係好突出，我一早讚咗啦。」（fb@ 周啟生 Dominic Chow）

MC張天賦、康堤、Gareth. T開拉闊音樂會《<3少於三｜MC張天賦x CONSTANCE x Gareth.T》，周啟生就發表對演出的意見。（資料圖片）

轉發合唱片段嘲「午間一笑話」 惹網民熱議

片段約19秒，是康堤挽著兩位師兄的手，唱出《難得有情人》副歌，周啟生原本只說了：「午間一笑話。」其後編緝帖文，加上：「呢三位將會係代表香港音樂去到未來。三位都年青有為，男嘅高大英俊，女嘅歌藝出眾兼且來自名門！」他在留言欄問：「其實佢本人會唔會覺得自己好正呢？好想聽吓大家嘅意見。」結果引起網民熱烈討論。

周啟生分享康堤挽著兩位師兄的手翻唱關淑怡《難得有情人》副歌的片段，原本只說了：「午間一笑話。」其後再編緝帖文。（fb@ 周啟生 Dominic Chow）

康堤翻唱關淑怡的《難得有情人》。（資料圖片）

周啟生在留言欄問：「其實佢本人會唔會覺得自己好正呢？好想聽吓大家嘅意見。」結果引起網民熱烈討論。（fb@ 周啟生 Dominic Chow）

狠批唱功不如酒廊歌手 連環出擊連MC亦遭殃

不少留言網民都將她與父親陳奕迅作比較，另外也有網民疑問康堤是否揀錯歌，指：「都唔知邊個老點佢唱『難得有情人』，依首歌無人返唱唱得好聽，揾個唔識唱歌嘅唱，死得」周啟生卻狠狠回應：「其實好多人都唱得好聽，求其去酒廊搵一個都唱得好過佢啦！呢首歌好容易唱㗎！」而雖然MC已是新一代公認唱得的男歌手，不過當有人留言講起MC時，周啟生貼出他在2022年的一段演唱片段，並問：「你睇吓張天賦唱歌走音走成點！」

有網民疑問康堤是否揀錯歌，指：「都唔知邊個老點佢唱「難得有情人」，依首歌無人返唱唱得好聽，揾個唔識唱歌嘅唱，死得」周啟生卻回應：「其實好多人都唱得好聽，求其去酒廊搵一個都唱得好過佢啦！呢首歌好容易唱㗎！」（fb@ 周啟生 Dominic Chow）

雖然MC已是新一代公認唱得的男歌手，不過當有人留言講起MC時，周啟生貼出他在2022年的一段演唱片段，並問：「你睇吓張天賦唱歌走音走成點！」

星二代身份背負沉重壓力 假以時日盼越來越好

「陳奕迅女兒」這個身份，令外界對康堤的歌藝都寄予厚望，相信對她都加添了不少壓力；然而康堤目前出道日子尚短，舞台經驗未足夠，相信假以時日，其表現一定會越來越好。