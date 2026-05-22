女星周也被爆熱戀高帥男　見面狂吻「掀衣上下其手」親熱畫面流出

28歲內地女星周也因演出《少年的你》打開知名度，後來又推出《山河令》、《為有暗香來》圈粉無數，近日她被爆出新戀情，狗仔兩度捕捉到她和一位高挑男子擁抱、親吻及撩衣，互動相當親密。



狗仔「劉大錘」公開影片，周也於4月中旬結束工作後，立即趕赴與高帥男會合。兩人一見面就緊緊相擁、深情親吻，周也甚至將手伸進男方外衣，並撩起對方上衣上下其手，讓狗仔直呼：

甜度簡直嚴重超標！

周也（微博@周也yeah）

周也被爆出新戀情，狗仔兩度捕捉到她和一位高挑男子擁抱、親吻及撩衣，互動相當親密：

+ 4

接著5月中旬，周也再度被拍到下班後與同一名男子見面，兩人當街手拉手、親吻，互動完全像熱戀中的情侶，對此，周也經紀公司尚未回應。不過許多網友支持她談戀愛，表示：

「我覺得挺好的，反正她也在走下坡路，那還不如開開心心談個戀愛」

「年輕本就應該戀愛，合法戀愛支持！祝福！」



雖然影片拍得不清楚，但男方的外型也是討論焦點，有人大讚「感覺這男的身材應該不錯啊，小也子很會享受嘛」。

延伸閱讀：女星周也新劇劇組撞死大學網紅貓惹眾怒 學生爆料被要求刪文

+ 20

延伸閱讀：

獨／玉女歌手失婚「千萬房產慘被騙走」 認發腫停經...神回春驚人現況曝

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】