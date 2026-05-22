女星周也被爆熱戀高帥男 見面狂吻「掀衣上下其手」親熱畫面流出
撰文：TVBS新聞網
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28歲內地女星周也因演出《少年的你》打開知名度，後來又推出《山河令》、《為有暗香來》圈粉無數，近日她被爆出新戀情，狗仔兩度捕捉到她和一位高挑男子擁抱、親吻及撩衣，互動相當親密。
狗仔「劉大錘」公開影片，周也於4月中旬結束工作後，立即趕赴與高帥男會合。兩人一見面就緊緊相擁、深情親吻，周也甚至將手伸進男方外衣，並撩起對方上衣上下其手，讓狗仔直呼：
甜度簡直嚴重超標！
周也被爆出新戀情，狗仔兩度捕捉到她和一位高挑男子擁抱、親吻及撩衣，互動相當親密：
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接著5月中旬，周也再度被拍到下班後與同一名男子見面，兩人當街手拉手、親吻，互動完全像熱戀中的情侶，對此，周也經紀公司尚未回應。不過許多網友支持她談戀愛，表示：
「我覺得挺好的，反正她也在走下坡路，那還不如開開心心談個戀愛」
「年輕本就應該戀愛，合法戀愛支持！祝福！」
雖然影片拍得不清楚，但男方的外型也是討論焦點，有人大讚「感覺這男的身材應該不錯啊，小也子很會享受嘛」。
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