張凌赫緋聞女友白鹿遭爆秘戀小鮮肉周翊然？二人被拍出入同個小區

撰文：聯合早報
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話題「曝周翊然回白鹿小區」突然衝上熱搜，讓不少吃瓜群眾瞬間醒神。

據知名娛樂博主「劉大錘」的視頻拍到，白鹿與周翊然先後現身機場，隨後共同前往一處餐廳聚餐。

白鹿、周翊然被爆進出同個小區。（微博圖片）

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飯局結束後，兩人前後腳走出餐廳，周翊然安排司機開車送白鹿回家。而周翊然本人則和助理一起去了附近的小酒館。等到司機送完白鹿，又折返回來接周翊然，最後將他送回了白鹿所住的小區。此舉讓不少網民不禁聯想，兩人戀情的傳言也迅速發酵。

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不過，就在話題登榜後不久，雙方工作室先後給出了回應，口徑一致。

白鹿、周翊然雙方工作室發文澄清。（微博圖片）

白鹿資訊站發聲：

網傳周翊然前往白鹿小區相關內容存在誤導，二人只是正常朋友聚餐，白鹿目前單身。

更多白鹿照片：

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周翊然工作室「周翊然Studio」同步發聲，回應稱：

純屬好友日常聚餐，無關其他傳言。

更多周翊然照片：

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同樣確認了藝人目前為單身狀態。

有網民注意到，兩人此前曾被拍到先後進出同一小區，但結合這次團隊的正式闢謠來看，兩人應該只屬正常朋友社交往來。

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