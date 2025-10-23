女星周也新劇劇組撞死大學網紅貓惹眾怒　學生爆料被要求刪文

雲南大學網紅流浪貓「小橘子」因一場拍攝意外喪命，讓學生們陷入無盡悲傷。《紅舞鞋》劇組22日在校內取景拍攝時，車輛誤撞小橘子身亡，引起學生們輿論撻伐。該劇組於隔日凌晨發表道歉聲明稱，司機「疏忽未察覺車旁小動物」，然而，也有學生質疑，真正原因是劇組車輛在校園內超速行駛，要求學校與警方調查真相。



《極目新聞》報導， 10月23日凌晨，《紅舞鞋》劇組發佈致歉聲明，經反覆溝通與確認，10月22日，《紅舞鞋》劇組在雲南大學取景拍攝期間，劇組司機因疏忽失誤，並未發現有小動物在車輛附近，故而發生意外，導致校園內流浪貓小橘子不幸離世。劇組全體人員對此深感痛心與愧疚，向全校師生及所有關心此事的朋友致以最誠摯的歉意。

電視劇《紅舞鞋》女主角周也（微博@周也yeah）

然而，這份道歉並未平息眾怒。雲大學生在網上留言哀悼並有人寫道：

小橘子不只是貓，牠陪我們度過每個冬天，認得人，也懂得撒嬌。

也有同學控訴劇組推卸責任：「說是疏忽？明明是在校園裡開那麼快！」

雲大一名學生透露，劇組當天拍攝時多輛車輛在校園內快速穿行，「這裡是人行道，本來不該有車，大家都看到那輛車開得很快，沒想到會撞到貓。」他表示，大家最希望的是有一個透明的調查，而不是一句「司機疏忽」就草草帶過。

有學生還爆料稱，劇組進校拍攝期間，頻繁出現管理混亂情況：「有同學去當群演，被安排在垃圾站旁邊吃盒飯，還被工作人員罵。」更有人提到，發文講述小橘子遭遇的學生被要求刪文：

有人來私信我，讓我不要再發了，說這是劇組內部事故，不要影響拍攝。

隨著輿論擴散，校方尚未發表正式說明，但師生普遍呼籲嚴查事件真相。外界分析，校園並非片場，安全規範必須明確落實，任何外部劇組進入校園拍攝都應遵守速度限制與行車規範。

公開資訊顯示，網劇《紅舞鞋》是以二十世紀七八十年代為背景，講述了舞蹈天才少女林雪帆在經歷上山下鄉後，如願進入紅星文工團，與年輕夥伴們一起追逐青春、愛情、事業，該劇由知名女星周也領銜主演，受到劇迷們十分關注。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】