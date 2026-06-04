25歲日本偶像影山優佳現身球場　藍制服配長靴大騷「絕對領域」

2026美加墨世界盃熱潮即將席捲全球！而前日向坂46成員、現任演員兼「日本第一足球美少女」的影山優佳（25歲），日前（1日）就更新了個人社交帳號，大曬自己親臨球場為日本國家足球隊應援的火辣靚相，其極具心機的看台穿搭瞬間引發網民暴動，也為即將到來的世界盃賽事打響了最吸睛的前哨戰！



影山優佳可能是日本最懂足球的女偶像。（IG@kageyamayuka_official）

制服配超短裙！逼出極致「絕對領域」

5月31日，影山優佳現身東京國立競技場，親身觀看日本國家足球隊的比賽。向來對足球有著狂熱愛好的她，這次的觀戰戰衣可謂是將「青春、活力與性感」平衡得恰到好處。

影山優佳分享自己前往東京國立競技場觀看日本國家隊比賽。（IG@kageyamayuka_official）

好甜美的笑容。（IG@kageyamayuka_official）

影山優佳上身穿著日本國家隊標誌性的藍色翻領制服，專業度十足；下身大膽搭配了一條灰色超短百褶裙，腳踩黑色皮質過膝長靴；裙襬與長靴之間露出的那截白皙皮膚，正是動漫與時尚界公認殺傷力驚人的「絕對領域」，完美身材比例一覽無遺！

影山優佳上身穿著藍色翻領制服，下身搭配了一條灰色超短百褶裙。（X@KageyamaStaff）

裙襬與黑色皮質過膝長靴之間的「絕對領域」，讓影山優佳的完美身材比例一覽無遺。（X@KageyamaStaff）

她在帖文中興奮地寫道：「我度過了一段美好的時光。希望在世界盃期間，我能通過勤奮地分享信息，盡我所能為世界盃提供信息，為大家提供一些幫助！」

另一個姿勢都好型！（IG@kageyamayuka_official）

曾精準貼中波膽 橋本環奈讚爆「勝利女神」

網民和球迷之所以對影山優佳的現身如此激動，不僅僅是因為她的美貌與身材，更因為她背後那令人驚嘆的「神預測」歷史戰績！回想2022年世界盃期間，影山優佳受邀參與日本隊電視直播嘉賓。當時在外界普遍不看好的情況下，她憑藉深厚的足球知識硬生生創造了神話。

影山優佳小學時就是足球校隊成員。（IG@kageyamayuka_official）

影山優佳不僅精準「貼中」日本隊將戰勝傳統足球強國德國，更在隨後對戰西班牙的生死戰中，她再度開掛，精準估中日本以2：1戰勝西班牙的精確波膽，同時還預測中了日本隊的出場陣容！

影山優佳當時精準估中日本2：1戰勝西班牙。（X截圖）

這種開掛般的預測能力，讓她一夜之間被全網球迷瘋狂膜拜，並尊封為「勝利之女神」。當時就連擁有「千年一遇美少女」稱號的女星橋本環奈，都忍不住特別在Twitter（X）上發文點名力讚。

就連「千年一偶」橋本環奈都忍不住發文力讚。（X截圖）

如今世界盃戰火再起，這位實力與美貌兼具的「大師級」女神再度穿上制服回歸看台，不少死忠粉絲紛紛留言高呼：「勝利女神歸位，今年穩了！」、「這穿搭太犯規，眼睛不知道該看球還是看絕對領域！」