小出惠介涉醜聞後再復出　自降片酬演戲　曾被爆性侵未成年少女

日娛真的太寬容了！曾經因重大丑聞徹底退圈的小出惠介，時隔9年強勢復出，新劇直接登頂榜單，看完真的唏噓又無語。



熟悉日娛的都知道，42歲的小出惠介早年憑藉高顏值和演技圈粉無數，是妥妥的當紅日劇小生。但2017年的重大負面醜聞，讓他徹底口碑崩盤、強制退圈，消失在大眾視野整整九年。

小出惠介（IG＠kaykoide）

小出惠介曾陷性醜聞，爆出和未成年少女飲酒、強行逼她發生性關係：

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本以為他會徹底告別演藝圈，沒想到今年他悄悄重啟演藝事業，低調全面復出！不僅參演日本電視台四月檔日劇，實現時隔9年的地上波熒幕回歸，還首度主演短劇《賺夠三千萬！》。

這部短劇上線後熱度直接爆了！4月1日開播以來，穩居平台榜單第一名，在年輕觀眾中熱度超高，儼然要成為他的復出代表作，復出之路堪稱一帆風順。

該劇講述男主痛失妻子後低谷逆襲、重啟人生的温情故事，劇本人設討喜，非常適合用來洗白翻盤。但最諷刺的是他的復出代價，低到離譜！

知情人士爆料，這部25集的短劇，製作預算極低、拍攝周期極短。小出惠介整部劇總片酬僅30萬日元（約1.5萬港元）！對比正統日劇主演單集200-300萬日元（約9.8萬-14.7萬港元）的片酬，差距天差地別。

看得很清楚，小出惠介根本不在乎薪資，現階段他只求刷作品、刷曝光、刷實績。寧願低價甚至平價拍戲，也要一步步挽回口碑、重回演藝圈主流賽道。

不得不說日娛的包容度真的刷新認知！很多無過錯藝人淡出後難回歸，而有實錘黑歷史的劣跡藝人，蟄伏几年就能低價試水、靠温情劇本洗白，輕鬆登頂熱度榜單。

犯錯的人輕易擁有重來的機會，兢兢業業的實力派卻可能無戲可拍，這種行業亂象真的很不公平。所謂的復出沉澱，不過是換種方式低調刷存在感，靠着温和人設作品洗掉過往污點。

如今熱度爆棚、口碑回暖，小出惠介的復出之路基本穩了。只能說娛樂圈永遠寬容犯錯的藝人，卻很難善待堅守初心的普通人！你們能接受劣跡藝人低調復出洗白嗎？

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