女主播木村郁美慘遇婚姻欺詐負債3.4億　差點親自播報前夫被捕

日本TBS電視台前人氣主播木村郁美，近年淡出螢光幕後，近日罕見接受日本媒體專訪。現年身心狀態已重回正軌的她，在鏡頭前親自撕開了一段長年被她視為「人間煉獄」的恐怖傷疤。她坦言自己曾遭遇徹頭徹尾的「婚姻詐欺」，一度替前夫背上了高達3.4億日圓（約1,672萬港幣）的驚人債務。



日本TBS電視台前人氣主播木村郁美。（《文春周刊》）

33歲身心崩潰遇「惡魔」 誤把強勢掌控當成安全感

回憶起那段噩夢的開端，木村郁美表示當時她正值33歲，在電視台擔任新聞主播，每天面對排山倒海的高壓工作，身心狀態早已被逼到極限。就在她活得最煎熬、極度渴望逃避與被保護的時候，她在一個酒局上遇到了前夫。

當時，前夫刻意對外營造「頂級富商」的豪門人設，並頻頻吹噓自己與多位日本知名企業家交情匪淺。在甜言蜜語與虛假光環的攻勢下，身心俱疲的木村郁美不疑有他，兩人僅僅認識4個月便火速登記結婚，卻沒想到這竟是踏入無底深淵的開始。

木村郁美痛苦回憶：「當時的精神狀態，真的已經脆弱到極限，很想逃走，很想被保護。結果那個惡魔的強勢，被我錯誤解讀成好像很可靠。」如今，木村郁美終於能平靜地用「惡魔」來代稱前夫。

木村郁美當時被週刊拍到與現任丈夫親暱約會。（網絡圖片）

盲信代價背債3.4億 差點在直播中播報「前夫被捕」

婚後，盲目信任丈夫的木村郁美不僅將自己多年的積蓄全數交由前夫處理，甚至在完全不清楚合約內容的情況下，盲目地在多份文件上簽字替他作保。

直到後來前夫開始露出馬腳，以各種荒謬藉口拿不出錢，木村郁美才驚覺自己落入了「專業詐騙犯」的圈套。兩人後來離婚離得峰迴路轉，過程甚至驚動了木村郁美的父母出面協助，才得以斬斷關係。而隨後發生的一件事，更堪稱驚悚！

前夫因詐騙案被捕當天，木村郁美當時正在主播台上直播。她差點就要在全國觀眾面前，親口報到自己前夫被捕的醜聞！ 幸好當時眼尖的後輩同事及時發現，在千鈞一髮之際臨時接手代播。聽著耳機裡傳來後輩播報前夫被捕的新聞，坐在台上的木村郁美沒有憤怒，反而鬆了一口氣自嘲：「果然對方（前夫）是專業的，所以被騙也是沒辦法的吧？」

木村郁美差點在主播台親自播報前夫被捕。（《文春周刊》）

每日散步聊天治癒PTSD 遇見現任丈夫重獲救贖

過去幾年，木村郁美一直陷入無盡的自責，直到她遇到了現任丈夫。這位「神隊友」不僅毫無保留地陪伴她面對、協助償還剩餘的債務，更獲得了木村親友的一致認可。 婚後，現任丈夫每天陪她散步聊天，從日常瑣事一路聊到人生觀，用無盡的耐心融化她內心的冰山。

如今木村郁美逐漸走出噩夢，恢復正常生活。（IG@y.u.i___24）

如今木村郁美逐漸走出噩夢，恢復正常生活。（IG@y.u.i___24）

正是因為這些高質量的陪伴，木村郁美在最近1、2年驚覺自己終於放下了沉重的心理包袱，能平心靜氣地對外侃侃而談這段往事。在現任丈夫一名經營婚友社的朋友鼓勵下，木村郁美決定將這段經歷公諸於世。她語重心長地呼籲，人在跌入低谷、身心最脆弱的時候，千萬不要獨自承受，更不要輕信身邊突然出現的「救世主」，務必多與親友溝通。她感性表示：「也可能有人跟我一樣經歷過痛苦、最後離婚，但能因此知道『原來後面也可能等著這麼幸福的再婚』。」

木村郁美經常會在社媒分享美食（IG@kimuraikumi）