日本天團「嵐」東京巨蛋劃下句點　全球數十萬粉絲見證27年演藝路

日本天團「嵐」於1999年出道，轉眼間出道已經27年，昨日（31日）在東京巨蛋舉辦最終告別演唱會《ARASHI LIVE TOUR 2026 We are ARASHI》，為這段輝煌的演藝之路劃下句點。大野智、櫻井翔、相葉雅紀、二宮和也與松本潤五位成員再度合體，以最終場向粉絲告別，吸引數十萬來自全球的粉絲湧入現場，更有無數人透過網路直播共同見證這歷史性的一刻，被譽為「全球規模最大的音樂告別」。

日本天團「嵐」全員：（左起）二宮和也、相葉雅紀、櫻井翔、大野智、松本潤。（X圖片）

眾多藝人也紛紛傳遞祝福

不僅粉絲深受感動，眾多藝人也紛紛傳遞祝福，包括Kis-My-Ft2成員宮田俊哉、FUNKY MONKEY BABY'S的Funky加藤、前AKB48成員前田亞美與演員山田裕貴等紛紛在社交平台上分享嵐帶給他們的感動。宮田俊哉更回憶起自己未出道時曾在嵐的演唱會後台工作，並受到他們表演的啟發，立志投身音樂事業。

嵐。（Instagram@arashi_5_official）

除此之外，日本各界也以特別方式向這個國民天團致意。知名雜誌網站Fujisan.co.jp整理嵐歷年登上的封面雜誌向他們致敬；職棒球隊埼玉西武獅則在比賽中播放嵐的歌曲致敬。而歷年來與嵐合作過的經理人與工作人員也受邀到場，共同參與這場盛大的歷史性告別演出，為這段屬於嵐的偉大篇章畫上圓滿句號。