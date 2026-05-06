師傅點算｜施焯日被師傅直批正氣又單純　台北狗大仙陰廟旺偏門

《師傅點算》在5月5日大談靈魂顏色靈魂升級，嘉賓師傅直呼火火靈魂顏色，還帶大家認識台北超靈驗狗大仙陰廟。



嘉寶師傅為火火識別靈魂顏色。（公關提供）

嘉賓師傅從道教觀點講解靈魂顏色

5月5日的節目主題係「等升級嘅靈魂」，嘉寶師傅先從道教觀點講解。道教相信人有三魂七魄，可透過抄經令靈魂「升呢」，她說︰「好多人抄得越多越好，其實為抄而抄，無用心去悟經文，抄咗都係無用。」嘉寶師傅補充修行講究心善跟品德，可以從靈魂顏色反映，顏色越明亮代表「級數」越高。之前她用神通「看過」火火靈魂的顏色，她說︰「火火係灰色狀態，而黑色係最差、最混沌倒霉，幸好你只係淺灰，開始入運。」她指Arthur顯示的為藍色與白色，代表正氣且單純。她補充橙色的靈魂表示好色，黃色則掌權及領導力強。至於紫色、金色及無色，只會出現在修行者身上。

火火、Arthur跟嘉寶師傅、In師傅、裸泳師傅。合作愉快。（公關提供）

裸泳師傅講解柏拉圖係靈魂升級

接住塔羅占卜師羅泳嫻（裸泳）從西方角度講解，她以古希臘哲學家柏拉圖為例，她說︰「柏拉圖係靈魂升級大師，佢將靈魂等級講解得好清楚，相信靈魂係永生，只係放喺身體呢個軀幹，透過修練令靈魂升級。」所謂升級是提升靈魂潔淨度，越乾淨、越靚顏色級數就越高，裸泳師傅續說︰「想要有靚顏色，就要靠軀幹做到真善美。柏拉圖亦相信輪迴，死後接受審判，靈魂顏色混濁嘅，下世可能會做動物、低等生物。」理論跟中式輪迴相近。

（左起）嘉寶師傅、In師傅及裸泳師傅。（公關提供）

In師傅直擊台北狗大仙陰廟，打卡Chill住拜

此外，今集In師傅來到台北石門區一間拜狗大仙的陰廟，原來狗狗都可以「升呢」。相傳此廟求橫財非常靈驗，特別旺從事偏門行業的人。In師傅來到後先跟神明溝通，得知此廟主要工作是守護這一帶地方，她說︰「嚟呢度打坐、靜心係同神明傾偈好地方。一邊可以拜神，另一邊可以打下卡、chill下幾好，舊廟近海有水，行過嚟新廟有山。」而近山的新廟另一賣點，是一座30呎高的狗狗像，用來紀念十八王公傳說的忠犬。相傳於清朝同治年間，17名商人於石門外海罹難，只有船上一隻狗倖存，狗狗一直守在主人屍體旁哀鳴，不吃不喝甚至跳入墓穴殉主。當地居民深受感動，決定將這17人與狗狗合葬，並建廟奉祀稱為十八王公廟。