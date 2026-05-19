師傅點算丨師傅談討債子女兩大特徵　火火深信子女今世來報恩

三位師傅（左起）嘉寶、In Lee及裸泳講「子女緣」。（公關提供）

《師傅點算》5月18日一集的主題是「子女緣」，火火身為一子一女的父親自然最關心，節目一開始便問到父母跟子女從何緣起，In Lee師傅由福份說起︰「首先講『福氣』，原來都會成為揀父母或者成為子女嘅相關問題，如果前世嘅你好有福氣，今世投身嘅家庭就會開心、好融洽，大家唔會有啲咩麻煩，例如憂柴憂米。」同時提到小朋友降臨一個家庭，主要有兩種原因，In Lee師傅續說︰「一種係嚟報恩嘅，報恩嘅小朋友一般會乖啲、聽話啲，小朋友會好似天使下凡咁好、咁正，父母只要花好少時間處理佢，但會畀好多嘢你，甚至關心你嘅情緒。讀書好叻，會供養父母，唔使住老人院。」

主持火火身為一子一女父親，特別緊張昨日話題。（公關提供）

In Lee師傅談討債子女兩種特徵

In Lee師傅接住提到討債子女的兩種主要特徵，就是經常跟父母頂嘴，以對抗為樂且不太孝順，不過亦有後天補救方法，她補充︰「係咪討債小朋友唔好呢？其實又未必，父母後天培育，係可以將攞債變成報恩嘅細路。只要父母肯花時間、愛心，貫輸正確觀念教育小朋友，有機會30歲之後，佢哋會明白要孝順父母，再嚟對你好。」

In Lee師傅細說「報恩」跟「討債」小朋友特徵。（公關提供）

火火聞言後一副悠然自得的神態，他深信子女今世是來報恩，他笑說︰「我覺得一對仔女係天使，佢哋BB嘅時候，永遠一覺瞓到天光，唔會食夜奶嘅。攞債嗰啲一個鐘就喊一次，又要整醒你。總之佢哋嚟報恩、我又報佢哋恩啦。」